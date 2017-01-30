Uber, Göç Yasağından Etkilenen İşçileri İçin Fon Oluşturuyor

Uber, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına uyguladığı ülkeye giriş yasağından sonra, bu durumdan etkilenen kendi çalışanlarına destek vermek adına 3 milyon dolarlık bir savunma fonu oluşturacağını duyurdu.

Uber, Donald Trump’ın göç ve seyahat yasağından etkilenen sürücüler için adli masraflar, göç ve tercüme masraflarını karşılamak adına 3 milyon dolar tutarında bir savunma fonu oluşturacağını açıkladı. Uber’in internet sitesi ve Facebook üzerinden dün paylaştığı açıklamada, Uber kurucusu ve CEO’su Travis Kalanick, bu yasağın yanlış ve adaletsiz olduğunu vurguladı.

Uber’in bu açıklamasından önce cumartesi günü Kalanick, kendi Facebook hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şirketin mağdur olan çalışanları belirlemek için çalıştığını, mağdur olan sürücülerle iletişime geçtiğini ve onlara yardım ettiğini belirtti. Dün Uber tarafından yapılan açıklama ise göç önlemlerini doğrudan eleştirme açısından çok daha güçlüydü. Ayrıca açıklamada, bu yasağın Uber’in çalışanları ve sürücüleri üzerindeki etkisini azaltmak için atılacak bazı adımlardan da bahsedildi.

Uber, cumartesi günü bir saat boyunca taksi hizmetinin verilmediği sırada JFK Havalimanı’na hizmet vermeye devam ettiği için eleştirilmişti. Buna karşılık rakibi Lyft ise Amerikan Sivil Haklar Birliği’ne 1 milyon dolar bağışladı ve kurucuları, Trump’ın aldığı bu göç önlemlerinin ciddi bir şekilde karşısında durdular.