Türkiye'den sonra ABD'nin en büyük şehri olan New York'ta da Uber ve Lyft'in yetkinlikleri sınırlandırıldı. 12 ay boyunca filosuna yeni sürücü ekleyemeyecek olan iki şirket, araç sahiplerine asgari ücretten fazlasını veremeyecek.

ABD’nin en büyük metropolü New York, oldukça ilginç bir düzenleme ile dünya gündemine oturdu. Ülkemizde de birçok tartışmaya sebep olan ve önüne kanuni engeller konan UBER, New York genelinde de araç sayısı sınırlandırılarak çeşitli düzenlemeler yapmaya mecbur bırakıldı.

Temel anlamda UBER’in yanında Lyft gibi bir diğer uygulamanın da etkilendiği bu yeni düzenleme sonrası, engelliler için düzenlenmiş araçlar dışında yeni araçların UBER’e ya da Lyft’e dahil olması 1 yıl süreyle donduruluyor. Üstelik uygulama tabanlı bir şirkette çalışmanın fazla cazip olduğunu düşünen New York yönetimi, şöförlerin alacağı ücretii asgari ücret olarak belirledi.

Aralık ayından bu yana UBER ve Lyft’in yükselişiyle birlikte müşteri kaybeden taksicilerin aktif olarak eylemlerine başlaması ve hemen o dönemlerde 6 taksicinin intihar ederek hayata veda etmesi bu düzenlemenin getirilmesinde en büyük etkenlerden biri oldu. Taksicilerin yakarışlarını haklı bulan New York, aynı zamanda bu tür uygulama tabanlı araçların trafik üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını belirtirken, trafik sıkışıklığının faturasını da doğrudan UBER ve Lyft’e kesmeyi seçti. Bununla birlikte yalnızca geçtiğimiz ayda bile bu iki şirketin hizmet verdiği müşteri sayısının 17 milyondan fazla olduğunu belirtmek gerekiyor.

Bahsi geçen şirketlerden yaptırıma dair cevap ise gecikmedi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan UBER şunları söyledi:

“Yeni şöför adaylarıyla anlaşmalar yapmamızı 12 ay boyunca engellemek, herhangi bir altyapı çalışması bulunmayan New York’un sorunlu metro hattı düşünüldüğünde iddialı bir karar. Halkın en güvenilir ulaşım kaynaklarından biri sınırlandırılıyor.” sözleri ile fikrini belirtti. Düzenlemenin bir diğer mağduru Lyft ise: "New York’un beyaz olmayan 'öteki' mahallelerinde taksi bulmak sanıldığı kadar kolay olmayacak.”