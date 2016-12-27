Uber Türkiye’de Resmen Yasaklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, taksicilerden gelen yoğun tepki üzerine Uber’e Türkiye genelinde korsan taksi cezası kesilmesi hakkında talimat gönderdi!

Dünya genelinde son yılların en başarılı girişimi olarak kabul edilen Uber, birçok ülkede yaşadığı sorunu şimdi de Türkiye’de yaşıyor. Özellikle taksiciler tarafından fazlasıyla tepki alan Uber, bu yoğun tepkilerden sonra geçtiğimiz günlerce ceza-i işleme tabii olmuştu.

Şimdi ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nden tüm Türkiye’deki Emniyet Müdürlüklerine gönderilen talimata göre Uber artık resmen ‘Korsan Taksi’ olarak kabul edilecek ve gerekli ceza görüldüğünde verilecek. Emniyet ile Uber arasında yaşanan araç bağlama, ceza-i işlem vb çekişmelerin ardından resmen Uber yasaklanmış oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 12 Aralık’ta gönderdiği ve Anayasa Mahkemesi’nin 11 Eylül 2014 tarih ve 2014/52 sayılı kararını esas alan talimata göre, ceza, kullandığı aracın sahibi olmayan Uber sürücülerini kapsıyor olacak. Bu sürücülere trafikte yakalanmaları durumunda, ilk seferde 2.532 TL; ikinci seferde ise 4.022 TL ceza kesilecek. Ancak, eğer Uber sürücüsü aynı zamanda aracın da sahibi ise bu ceza kesilmeyecek olsa da farklı bir yöntem olarak Uber aracına 60 gün boyunca trafikten men verileceği belirtiliyor. Tıpkı geçtiğimiz gün olduğu gibi Uber ile ücretli şekilde kullanan yolculara ise 281TL ceza kesilmeye devam edeceği bilgisi paylaşılmakta.

OLEV ve YOLO’da Sorun Yok!

Uber’in net bir şekilde rakibi olan OLEV ve YOLO girişimleri ise aslen Türk girişimler olması sebebiyle sorun yaşamıyorlar. Çünkü ofisleri ve vergilendirme dahil tüm yasal işlemleri yapılmış olan OLEV ve YOLO, Uber’in yurt dışı firması olması sebebiyle yaşadığı bu sorunlar neticesinde daha da popülerleşecek gibi. Son olarak BiTaksi girişimi de Uber’e alternatif olmaya devam ederek, taksicilerin de desteğiyle daha fazla güç kazanacağını düşünebiliriz.

UBER Nedir?

Haberi paylaşmamızın ardından gelen birçok soruya göre "Uber nedir?" konusunu hızlıca bir özet geçmek istedik. Şöyle ki; aslında Uber için "özel taksi hizmeti" diyebiliriz. Tıpkı taksi mantığı ile çalışan Uber, uygulaması üzerinden bulunduğunuz noktaya özel araç çağırabilmenizi ve istediğiniz noktaya bırakılmasını sağlıyor. Taksiye göre daha lüks araçlar ve çok daha cana yakın bir şoföre sahip olan Uber, fiyat bakımından daha binmeden tahmini bir fiyat belirtirken, ödemenizi kredi kartı ile de yapabilmenize olanak tanıyor. Şu anda sadece İstanbul'da olan Uber, görünüşe göre artık yok diyebiliriz.

GÜNCELLEME; Uber Türkiye'nin konu ile akalı açıklamasını aşağıdaki haberimizden görebilirsiniz;