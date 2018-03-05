Uber ve Lyft uygulamalarını birçoğumuz biliyoruz. Yapılan araştırmada ilgi çekici sonuçlara ulaşıldı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, Uber ve Lyft sürücülerinin saat başı 3.37 dolar (vergilendirmeden önce) kar elde ettiklerini ve bunların yaklaşık üçte birinin aslında para kaybettiğini ortaya çıkarttı. Amerika'daki 1100 sürücünün ele alındığı araştırma sonucunda yüzde 74'lük kısım, kendi eyaletinin asgari ücretinden daha az kazanıyor.

Sürücülerin mil başına ortalama geliri 0.59 dolar iken, mil başına ortalama gider ise 0.29 dolar olarak ifade ediliyor. Bu maliyetler arasında araç bakım ve onarımları, yakıt, sigorta ve aracın amortismanı bulunuyor. Uber tarafından ise, "araştırma mantığının" yanlış olduğu ve sürücülerin saat başına daha fazla gelir elde ettiğini gösterir nitelikte belgelerle itiraz geldi.

Sürücünün sürekliliği, bu tarz firmalar için halen sürmekte olan bir sorun ve yakın gelecekte bu durum devam edecek gibi görünüyor. Geçen yıl yayınlanan bir araştırmada, Uber sürücülerinin sadece yüzde dördünün bir yıldan uzun süre işinde kaldığını ortaya çıkardı. Uber ve Lyft ise, bu işin sürücüler için ek veya geçici bir iş olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. MIT anketine katılanların yaklaşık yüzde 80'i haftada 40 saatten az sürdüklerini ifade etti. Bununla beraber, iki firma da sürücülerini daha uzun süre tutmak için özen gösteriyor. Örneğin Uber, bahşiş sistemi, iptal edilen yolculuklar ve uzun bekleme süreleri karşılığında sürücülere ödemeler yaparken Lyft, sürücülere online eğitim kurslarında indirimler sağlıyor.

Bununla birlikte, bu hizmetler için yüksek sürüş maliyetleri ve sağlık bakımı gibi avantajların olmaması, Uber ve Lyft'ın yüksek kesinti oranlarını uygulamaya devam etmesinin son derece muhtemel olması, yeni sürücülerin işe alınması için ikramiye gibi bonusların üzerinde yoğunlaşmasını gerektirecek. Siz Uber ve Lyft hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.