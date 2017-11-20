Amerika merkezli bağımsız taksi hizmeti Uber, gelecek dönem yolcu taşıma sisteminde çığır açacak bir adım attı. Şirket, otomotiv devi Volvo'dan 2019-2020 yılında kullanmak için 24 bin otomobil alımı anlaşması imzaladı.

Ülkemizde de faaliyet gösteren, hatta birçok taksici tarafından protesto edilen Uber, otonom araç sektörünün büyüme eğilimini görerek Volvo'yla 24 bin araç anlaşması imzaladı. İki şirket arasındaki anlaşmanın 1 milyar doların üzerinde olduğu belirtilirken Uber, bu anlaşmayla birlikte bağımsız sürücülüre olan bağımlılığını da azaltmış olacak.

Sürücüsü olmayan araçlar sayesinde Uber, daha fazla kar edebilecek ve teknolojinin gelişim oranına göre daha güvenli bir yolculuğu taahhüt edebilecek. Yeni anlaşmayla birlikte Volvo XC60 SUV araçlar, Uber'in San Francisco'daki pilot programlarında ve Arizona'da kullanılabilecek. Öte yandan Uber aldığı araçlara kendi sensörlerini ve yazılımlarını ekleyebilecek.

Uber'in otonom araç sektörü için çalıştığı tek büyük şirket Volvo değil. Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Daimler de Uber için otonom otomobil üretecek, ancak iki şirket arasındaki anlaşma biraz farklı olacak; Daimler kendi otonom platformunu kullanacak. Uber'in kendi otonom araçlarını üretmek gibi bir planı bulunmadığından bu tür anlaşmaları yakın gelecekte de yapabileceği düşünülüyor. Elbette sürücüsüz bir taşıma sistemini tam olarak sağlamak istiyorsa...

Uber'in otonom yolcu taşıma sistemi Google'ın Amerikan mahkemeleriyle olan tartışmaları gölgesinde ufaktan ufaktan ilerliyor. Öte yandan şirketin en büyük rakibi Lyft de kendi otonom araçlarını üretmek için bir gelişim merkezi kurdu. Bunlara bağlı olarak geleceğin 'taksi'lerinin kesinlikle sürücüsüz olacağını söylemek büyük bir kehanet olmasa gerek. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu bimlerce taksicinin ve yerel taksi işletmelerinin yok olması anlamına gelmiyor mu?