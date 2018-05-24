2018 yılının ilk üç ayında 2.5 milyar dolar kâr yapan Uber Technologies Inc. firmasında yüzler gülüyor.

Yandex ve Grab şirketleriyle iş birliği yoluna giden Uber, kağıt üzerinde devasa bir başarıya imza attı. Fakat bu zamana kadar 10 milyar doları çöpe atmış olan firma, elbette ki kayıpları boşa gitsin istemiyor. Henüz geçtiğimiz Eylül ayında koltuğu devralan Uber CEO’su Dara Khosrowshahi; gıda dağıtımı, otonom araç teknolojileri, elektrikli bisikletler gibi yeni gelişim alanlarına yatırım yapmayı gerekli görüyor.

Amazon dergisinde ise Uber’den şu şekilde bahsediliyor: “Sürüş hizmeti vererek para basan işletmeler, uçan araba dizayn edenlere göre çok daha kârlı yatırım alanlarıdır.”

Şubat ayında Amerikan kökenli Goldman Sachs bankası konferansında söz alan Khosrowshahi, “Amazon için kitaplar ne ise, bizim için de arabalar öyledir,” dedi.

Kazanç konusuna geri dönecek olursak firma, sürücülerin ücretlerini çıkardıktan sonra geriye kalan net gelirin her yıl %70 büyüyerek 2.6 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Fakat rezervasyonların brüt geliri ise %55 büyüyerek 11.3 milyar dolara ulaştı. Bu da demek oluyor ki, Uber pastanın büyük dilimini kendisine, küçüğünü sürücülere ayırıyor.

Khosrowshahi bir konuşmasında, “2018’e harika bir giriş yapacağız,” demişti. CEO, bu yıla iddialı bir giriş yapıp, yatırımlarını sadece asıl işlerini geliştirmek üzerine yapmayı değil, aynı zamanda Uber Eats gibi yeni oluşumları da destekleyerek dünya geneline yaymayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre Uber’in Mart ayındaki 1.5 milyar dolarlık cirosunu bir kenara ayırdığımızda, firmanın kasasında 6.3 milyar dolar nakit para bulunuyor.

Daha ileri gidecek olursak, Uber Hindistan ve Orta Asya’daki yerel rakipleriyle yüzleşmeye hazırlanıyor. Öte yandan, Uber’in 2016 yılında işlerini devrettiği Çin kökenli firma Didi Chuxing, Meksika’da Uber’in rekabetine girmiş durumda ve Avustralya’ya da usulca girmiş bulunmakta.