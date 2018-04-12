Uber, Yolcu Güvenlik Önlemlerini Bir Seviye Daha Arttırdı

Uber 12 Nisan Perşembe günü itibariyle çalışmalarına başlanan, halihazırda oldukça önem verdikleri güvenlik önlemlerinin seviyesini yeni hizmetler ile daha da etkin hale getireceğini duyurdu.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, yayınladığı yazısında ‘İnsanları güvende tutmaya yardımcı olmak çok büyük bir sorumluluktur, Uber de her gün milyonlarca insanın yararlandığı büyük bir oluşum olduğu için güvenliği her şeyin temeline koymak boynumuzun borcudur’ özetinde bir yazı yayınlayarak, planlanan yeniliklerden bahsetti. Peki, Uber bize tam olarak ne gibi yeni önlemler sunacak?

Uygulama artık yolcuların ve şöförlerin güvenliğine dair bilgilerin bulunduğu Güvenlik Merkezi adı verilen bir ek özelliğe sahip olacak. Bu başlık altında sigorta poliçelerinden topluluk yönergelerine kadar her bilgiye şeffaf olarak ulaşım sağlanabilecek.

Uber ayrıca seçeceğiniz 5 kişiyi ‘Güvenilir Kişi’ olarak veri tabanına kaydedecek ,isteğiniz dahilinde yaptığınız yolculukları bu kişilere bildirim olarak iletecek. Bu sayede olası bir tehlike durumunda güvenilir kişileriniz sizin ve aracın nerede olduğunu tam olarak bilebilecek.

Bununla da yetinmeyen Uber, tek bir tuş ile 911’e doğrudan erişim sağlayacak, hatta 911’e konum bilgilerinizi mesaj yolu ile yetkili operatöre ulaştırabilme imkanını sizlere sunacak. Aynı şekilde bu uygulama yolcuyu koruduğu kadar Uber sürücülerinin de kullanabildiği bir özellik olarak karşımıza çıkacak. Bununla da yetinmeyen Uber, Amerika ayağında daha hızlı bir acil durum iletişimi kurulabilmesi için RapidSOS ve Ulusal Acil Durum Numarası oluşumu ile dirsek teması halinde olacak. Zira ortaklık çoktan kurulmuş durumda.

Sizce Uber bu sistemi Türkiye için de derhal kullanıma sunmalı mı? Özellikle Uber ve Taksiciler arasındaki gerginliğe dair tehlikeler düşünüldüğünde, güvenlik adına olumlu bir adım olarak görüyor musunuz?