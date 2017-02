Uber'deki açık nedeniyle eşinin kendisini takip ederek aldatıldığını öğrendiğini ve bu nedenle boşandıklarını iddia eden iş adamı, Uber'den 45 milyon dolar istiyor.

Hem UberTaksi hizmetiyle taksi hizmeti veren hem de UberXL ile özel araçların taksi benzeri sistemlerle bir noktadan diğer noktaya yolcu taşımasını sağlıyor ancak klasik taksi hizmetlerinin yanı sıra Uber'in en büyük özelliği uygulama üzerinden bulunduğunuz aracın konumunu ve hedeflenen noktaya ne zaman erişeceğinizi görebiliyor olmanız.

Buraya kadar her şey iyi ancak bulunduğunuz konumun her an takip edilmesi ve varış noktanızın bilinmesi sizi zor duruma düşürebiliyor. Öyle ki Fransız bir iş adamının iddiasına göre Uber'da bulunan açık nedeniyle bu bilgiler izlenebiliyor hatta Fransız iş adamı bu açık nedeniyle eşinin kendisinin nerede olduğunu izlediğini, böylelikle de aldatıldığını öğrendiğini ve eşiyle boşandıklarını söylüyor. Eşini aldatmasına rağmen bu olayın tek sorumlusunu Uber olarak gören Fransız iş adamı ise bunun karşılığında Uber'den 45 milyon dolar tazminat istiyor.

Fransız gazete Le Figaro'da yer alan haberle birlikte ortaya çıkan durumda Fransız iş adamı, iddiasıyla ilgili Uber'e karşı hukuk mücadelesini başlatmış durumda. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu dava nasıl sonuçlanacak ve mahkemenin haklı bulduğu taraf kim olacak?