Uber, Zarar Eden Araba Kiralama Bölümünü Sattı

Uber, aylardır kapatmak için uğraştığı araba kiralama bölümü Xchange Leasing'i Fair.com'a sattı.

Anlaşmanın tutarının ne kadar olduğu bilinmezken bildirilene göre Uber, hem Fair'den hem de app aracılığıyla siteye giren sürücülerden hisse alacak. Bununla birlikte anlaşma sebebiyle potansiyel olarak işsiz duruma düşmüş olan 150 çalışana Fair yeni bir teklifte bulunacak.

2015 yılında Uber tarafından kurulan Xchange Leasing ABD'li şoförlere yardımcı olmayı hedefliyordu. Bununla birlikte asıl amaç Uber'in müşterileri bekletme süresini minimum seviyeye indirmekti. Ancak bu anlamda başarılı olamayan Uber zarar etmeye başladı ve Eylül ayında Xchange Leasing'i kapatma ve satma kararı aldı. Xchange Leasing, yaklaşık 400.000.000 $ değerinde 30.000'den fazla arabaya sahip olarak bulunuyordu.

Geçen sene kurulan Fair, müşterilerin her birinin bütçesine dayalı otomobillerle eşleşen bir uygulama tabanlı sosyal ağ olarak öne çıkıyor. Fair geçtiğimiz sene Scott Painter, araba fiyatlandırma web sitesi TrueCar'ın eski başkanı tarafından kuruldu.Şirket, yeni ve kullanılmış araçları otomobil bayilerinden satın alıyor ve bu araçların her aracın aylık ödemesiyle birlikte uygulamasında listeliyor. Müşteriler daha sonra uygulamadan bir araç seçebiliyor ve birkaç dakika içerisinde onay vererek bayiden aracını alabiliyor.