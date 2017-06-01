Ubisoft, 14 Yıldır Kullandığı Logoyu Değiştirdi!

Ubisoft, 14 yıldan beri kullandığı logoyu daha sade bir logo ile değiştirdi. Google'ın başlattığı sade tasarım furyasına katılan Ubisoft, bundan sonra yeni logosunu kullanacak.

Google ile başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan düz logo tasarımına Fransız oyun firması Ubisoft da katıldı. 2003 yılından bu yana logosunda kullandığı girdap tasarımını değiştiren Ubisoft, yeni logosu için “minimalist, modern ve monokromatik” açıklamasında bulundu. Eski logo üç boyutluyken, yeni logoda herhangi bir derinlik hissiyatı bulunmuyor.

Ubisoft’un logo evrimi 1986’lara dayanıyor. O zamandan bu zamana kadar toplamda 4 logo değiştiren Ubisoft, ilk kurulduğunda “Ubi Soft” ismi ile kurulmuştu. Dönemin modasını çok iyi yansıtan logolar, 80’lerin dikkat çekici renklerinden 2010’ların minimalist tasarımlarına adım attı.

Yeni logo renk ve derinlikten yoksun olabilir, ancak sade tasarımın tüm cazipliğini korumaya devam ediyor. Ubisoft oyunlarının başında çıkan logo animasyonunun yeni oyunlarda nasıl olacağı merak konusu olurken, Ubisoft oyunların estetiğine uyacak şekilde olacağına söz verdi.

Yeni logonun, başlamasına sayılı günler kaldığı E3 2017’de aktif bir şekilde kullanılması bekleniyor. Sizin bu güne dek yayınlanan 4 logo arasındaki en beğendiğiniz hangisi?