Ubisoft, 7 Efsane Oyununu Bedavaya Veriyor!

Ubisoft’un 30. yılı şerefine sürdürdüğü Ubi 30 etkinliği kapsamında 18 Aralık’a kadar 7 efsane Ubisoft oyunu bedava!

Dünyanın en popüler oyun firmalarından biri olan Ubisoft, bu yıl 30. yılını kutluyor. Bu bağlamda şimdiye kadar birçok oyunu ücretsiz sunan firma, Prince of Persia: The Sands of Time​, Splinter Cell, Rayman Origins, The Crew, Beyond Good and Evil ve Far Cry 3: Blood Dragon gibi harika yapımları ücretsiz olarak sunmuştu.

Şimdi ise Assassin's Creed III'ü dahil eden firma, kaçıranlar için aynı anda bu 7 oyunu birden ücretsiz olarak sunuyor. 18 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada bu indirim süresinde kaçırdığınız bir oyun varsa ücretsiz olarak satın alabilirsiniz. Eğer kampanyayı duymamış iseniz, işte size mis gibi fırsat.

Buradaki bağlantıdan gidip giriş yaparak/kayıt olarak ücretsiz sahip olabileceğiniz oyunlar ile biraz nostaljik ama muhteşem bir deneyimi yaşayabilir, eğer bu yapımları daha önceden oynamış iseniz Ubisoft hesabınızda da “Vay arkadaş, ne güzel oyundu be” diyerek dilediğiniz zaman tekrar indirip oynayabilirsiniz.

Bu arada oyunların 18 Aralık’a kadar ücretsiz oynanabilirlik durumu yok. 18 Aralık’a kadar ücretsiz olarak satın almanız durumunda oyunlar tamamen sizin olacak.