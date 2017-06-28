Assassin’s Creed’in Yeni Mobil Oyunu Rebellion Duyuruldu

Ubisoft, içerisinde 40’tan fazla suikastçinin olduğu, 15. yüzyıl İspanya’sında geçen yeni mobil oyunu Assassin’s Creed: Rebellion’ı Android ve iOS platformları için duyurdu.

Ubisoft - Behaviour Interactive ortaklığı ile geliştirilen ve oyuncuların kendi suikast ekibini kuracakları RPG oyunu Assassin’s Creed: Rebellion’da bir kale yönetilecek ve tapınakçılara karşı verilen görevler yerine getirilecek.

Ezio, Aguilar, Shao Jun, Claudia ve Machiavelli gibi 40’tan fazla suikastçinin bulunduğu oyunda oyuncular, görevlerini yerine getirebilmek için doğru karakteri bulmak zorundalar. Kazanacakları yeni silahlarla karakterlerini geliştirebilecek olan oyuncular, oyunda atladıkları her seviye sonrası kalesini de genişletebilecekler.

Seriden çok daha farklı bir tasarımla gelen oyun, köklerinden çok da bağımsız olmayacak. Bu yılın sonuna doğru yayınlanması planlanan oyun hem Android hem de iOS platformları için gelecek

Ubisoft’un yeni oyunu için hazırladığı fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.