Ubisoft, İki Bomba Oyunu Ücretsiz Yapıyor!

Dev şirket Ubisoft, strateji oyunu World in Conflict ve Assasin’s Creed serisinin en sevileni Black Flag oyunlarını sırayla ücretsiz erişime açıyor. World in Conflict oyununu hemen indirebilirsiniz.

Oyun üreticileri, bu yıl birbirinden güzel kampanyalarla, oyun almak isteyen ve gerekli bütçeyi bir türlü ayıramayan oyun tutkunlarına sayısız jest yaptı. Artık sonuna geldiğimiz 2017 yılı, ücretsiz oyunların peş peşe bedavaya dağıtıldığı bir yıl oldu.

Şüphesiz ki, bu gönülleri fetheden kampanyaların en büyük temsilcisi Ubisoft’tu. Firma, birbirinden güzen oyunları ücretsiz olarak sundu ve bu alışkanlığını iki dev yapımla sürdürecek.

Söz konusu oyunlar, ücretsiz erişime açıldıkları süre içerisinde kütüphanelere eklenirlerse süresiz olarak oynanabiliyorlar.

İlk olarak 11 Aralık gününe kadar ücretsiz olarak erişebileceğiniz World in Conflict oyunundan biraz bahsedelim:

18 Eylül 2007’de piyasaya sürülen yapım, 1989 yılında geçen alternatif bir 3. Dünya Savaşı senaryosuna sahip. Elbette o zamandan günümüze kadar askeri alanda çok fazla yenilik yapıldı fakat bu oyunun hala kendine has bir kitlesi var.

Oyunu alabilmeniz için Ubisoft‘un oyun platformu olan Uplay hesabına sahip olmanız gerekiyor. Eğer hesabınız yoksa şuradaki adrese gidip bir tane oluşturun.

adrese gidip bir tane oluşturun. Sonra buraya tıklayarak ücretsiz olarak erişime açılan World in Conflict sayfasına gidin.

tıklayarak ücretsiz olarak erişime açılan World in Conflict sayfasına gidin. ”Register For PC” yazısına tıklayıp, Uplay hesabınızla giriş yapın ve oyunu kütüphanenize eklemiş olun.

yazısına tıklayıp, Uplay hesabınızla giriş yapın ve oyunu kütüphanenize eklemiş olun. Bundan sonra dilediğiniz zaman şuradan bilgisayarına indireceğiniz Uplay programından kütüphanenize girip oyunu indirebilirsiniz.

11 Aralık’ta bitecek olan bu kampanyanın ardından Assasins Creed IV: Black Flag oyunu da aynı şekilde ücretsiz erişime açılacak. 18 Aralık’tan sonra bu efsane yapım tekrar ücretli olarak sunulacak. Unutmamak için bir kenara not edin ya da bizi takip etmeye devam edin.

Siz en iyisi takipte kalın. Çünkü Ubisoft’un sonraki ücretsiz yapımları: The Division, Far Cry 3 ve Assassin's Creed: Revelations olacak.