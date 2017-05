Ubisoft Coştu: Tom Clancy The Division 4 Gün Boyunca Ücretsiz!

Ubisoft'un başarılı oyunu Tom Clancy The Division, bugünden itibaren 4 gün boyunca ücretsiz olacak. Üstelik, sonradan satın almak isteyen kullanıcılar, %60'lık indirimden yararlanabilecek.

Ubisoft’un başarılı serisi Tom Clancy’nin geçen sene çıkardığı ve genel olarak beğenilmesine rağmen başta olan sıkıntılarla gündeme gelen The Division, bugünden başlayarak bu hafta sonu tümüyle ücretsiz olacak. Oyunu denemek isteyen oyuncular için güzel bir haber, zira oyunu almak isteyen ancak kararsız olan kişiler oyunu indirebilir, hafta sonu boyunca test ettikten sonra beğenirlerse satın alabilirler. Ubisoft, bu konuda kullanıcıları memnun edecek kadar sağlam indirim yapmış.

Başarılı MMOTPS oyunu Tom Clancy’s The Division, kısa süre önce yeni DLC’si The Last Stand’e kavuşmuş ve bu DLC sayesinde 8v8 arena tipi karşılaşmalar yapılmaya başlamıştı. Bu sıralar oyuncu sayısında yine bir düşüş yaşayan The Division, bu sorunu bir nebze olsun çözebilmek için bu adımları atmaya kararlı. Eğer sizde The Division’u merak ediyorsanız, bu hafta sonu tüm platformlardan ücretsiz olarak yararlanabilir, ardından %60’lık indirimle 19.99 dolardan(71 TL) satın alabilirsiniz. Üstelik deneme sürecinde oynadığınız oyun verilerini, satın aldığınız oyuna aktarabileceksiniz. Oyunun deneme sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.