Ubisoft - Far Cry 5 Hikaye Modu Çevrimdışı Oynanabilecek

Ubisoft tarafından yapılan açıklamada yakında çıkacak Far Cry 5’te mikro ödeme sisteminin bulunduğu, ayrıca hikaye modunu offline olarak oynayabileceğimiz açıklandı.

Çok yakında çıkış yapması beklenen Far Cry 5 için konuşan Ubisoft, Gamespot’a yaptığı açıklamada bir süre Star Wars Battlefront 2 oyunu ile konuşulan mikro ödemelerin Far Cry 5’te de bulunacağını duyurdu. Bu tarz oyunlarda önemli özelliklerden olan mikro ödeme için bazı açıklamalar yapan şirket, bu ödemeler dışında oyunun hikaye modunu oynamak için internet bağlantısına ihtiyacınız olmadığını doğruladı.

Önceki Ubisoft oyunlarında olduğu gibi Far Cry 5’te de mikro ödemenin olacağını söyleyen yapımcı Dan Hay, oyunun sunduğu paranın çok cömert olacağını, ancak paranızı harcayarak daha hızlı ilerlemek istiyorsanız bu seçeneğin de mümkün olacağını açıkladı. “Oyunu öyle bir ayarladık ki, hiçbir şey kilitlenmedi” şeklinde yorum yapan Hay, oyunda keşfederek de kolaylıkla para kazanabileceğimizi belirtti.

Far Cry 5’in mikro ödeme sistemi hakkında hala net bilgiler yok, ancak Assassin’s Creed Origins bizim için bir örnek olabilir. Bu oyunda da gerçek para yapacağımız bazı şeyleri hızlandırabiliyor, ancak oyunu oynayarak da hızlandırmada elde ettiğiniz şeylere kolaylıkla ulaşabiliyordunuz. Far Cry 5’in de benzer bir sistemle karşımıza çıkması bekleniyor.

EA’nın Star Wars: Battlefront oyununda çok tartışılmasının sebebi, mikro ödeme yöntemi ile satın alınan şeyleri normal oynayarak almaya kalktığımızda inanılmaz uzun süreler çabalamamızın gerekmesiydi.

Ubisoft’un yeni oyunu Far Cry 5, 27 Mart’ta PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Oyun çıktıktan sonra mikro ödemeler oyuncular tarafından göz önünde bulundurulacaktır.