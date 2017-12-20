Ubisoft, Kısa Süreliğine 3 Oyunu Birden Ücretsiz Yaptı

Ubisoft, kısa süreliğine Assassin’s Creed 4: Black Flag, World of Conflict ve Watch Dogs’u ücretsiz yaptı. Bu oyunlar, kütüphanenize eklediğinizde tamamıyla size ait olacaklar.

Ubisoft, son dönemlerde sunduğu ücretsiz oyunlarla adından söz ettiriyor. Daha önce bedava olarak sunduğu Assassin’s Creed 3 gibi oyunların ardından bir süredir World of Conflict ve Assassin’s Creed 4: Black Flag oyunlarını sınırlı süreliğine ücretsiz yapan firma, bu oyunlara bir yenisini ekledi.

“Ubisoft Mutlu Oyun Saatleri” ismiyle paylaşılan etkinlik kapsamında Uplay PC kullanıcıları, 23 Aralık’a kadar 3 tane ücretsiz oyuna erişebiliyorlar. Noel’in gelmesi şerefine yapılan bu etkinlik kapsamında AC4:Black Flag ve World of Conflict’e ek olarak Watch Dogs oyunu da ücretsiz oldu. Watch Dogs, kıs süre önce yine ücretsiz olmuştu, ancak o zaman kaçıranlar varsa diye yeniden karşımıza çıktı.

Yeni oyun kampanyası, normalde 11-18 Aralık tarihleri arasında gerçeklesen AC4 etkinliğinin de 23 Aralık’a uzamasını sağladı. Daha önce yaptığımız haberlerde AC4: Black Flag ile World of Conflict’i gördüğünüzü ve muhtemelen kütüphanenize indirdiğinizi varsayıyorum.

Bugün yaptığımız haberde ise, çok konuşulsa da büyük beklentilerle oynanmadığı zaman çok beğenilebilecek GTA benzeri bir oyun olan Watch Dogs’u sizlere sunuyoruz.

Şu sıralar Watch Dogs 2 çok revaçta olsa da, Watch Dogs da ücretsiz olarak zaman ayırabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunu veya oyunları hemen indirmek için bir Uplay hesabıyla giriş yapmalısınız. Eğer hesabınız yoksa, buraya tıklayarak bir Uplay hesabı oluşturabilirsiniz.

Daha sonra buraya tıklayarak aşağıda yer alan 3 oyundan istediğinizi seçebilirsiniz. Açılan sayfada “Register for PC” diyerek oyunu kütüphanenize eklemiş olursunuz. Daha sonrasında, Uplay’in masaüstü sürümünü indirerek bu oyunları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 3 oyunu da almak istiyorsanız, teker teker bu adımları gerçekleştirebilirsiniz.