  • Ubisoft Konferansında Duyurulmuş Tüm Oyunlar!

Ubisoft Konferansında Duyurulmuş Tüm Oyunlar!

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Ubisoft Konferansında Duyurulmuş Tüm Oyunlar!
Ubisoft konferansında birbirinden güzel oyunlar tanıtıldı. Bu oyunları sizler için listeledik.

Dün gece saatlerinde E3 2017’de iki önemli firmanın konferansı gerçekleşti. Ubisoft’la başlayan sunum, Sony’nin şovu ile devam ederek takipçilerin muhteşem anlar yaşamasını sağladılar. Türkiye saati ile 23.00’da başlayan Ubisoft konferansında birçok oyun tanıtımı gerçekleşti.
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Konferansta bulunan bazı oyunlar daha önce tanıtılmışken, ilk defa tanıtılmış oyunlar da vardı. Bu haberimizde Ubisoft konferansında tanıtılmış tüm oyunları listeleyeceğiz. Sonrasında ise bu oyunlar arasından özel olanları sizler için ayrı ayrı tanıtacağız. Konferanstan gördüğümüz kadarıyla bu sene Ubisoft cephesinde birbirinden başarılı oyunlar çıkacak.

Mario + Rabbids Kingdom Battle(Nintendo Switch)

The Crew 2

Transference

Skull and Bones

Starlink:Battle for Atlas

Far Cry 5

Beyond Good and Evil 2

South Park

Kaynak : http://kotaku.com/everything-ubisoft-showed-at-e3-2017-1796029758
Etiketler: ubisoft, konferans, e3 2017
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