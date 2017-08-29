Ubisoft, Mario ve Rabbids için Fragman Yayınladı!

Nintendo Sitch kullanıcılarına özel çıkan Mario ve Rabbids: Kingdom Battle'ın fragmanında, 'dabbing' yapan Luigi dikkatlerden kaçmadı.

Ubisoft, bugün piyasaya sürülen Mario ve Rabbids: Kingdom Battle için bir fragman yayınladı. Ubisoft'un küçük bir detay eklediği fragmanın 25. saniyesinde rakibini deviren Luigi, son dönemlerin trendlerinden olan ‘dabbing’ yapıyor.

Sıra tabanlı bir oyun olan Kingdom Battle, GameSpot'tan 10 üzerinden 9 puan aldı. Oyun diğer mağazalarda da oldukça beğenildi.

Mario ve Rabbids: Kingdom Battle, deneyimleyenlerin söylediklerine göre bağımlılık yapan, başından kalkması zor bir oyun. Maalesef oyun şu an için diğer platformlara gelmeyecek gibi görünüyor.