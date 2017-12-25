Yapay zekalar, hiç kuşku yok ki son yüzyılın en büyük teknolojik atılımları olacaklar. Bu ilerlemenin küresel mimarlarından birisi ise adını oyun dünyasında zikretmeye alıştığımız Ubisoft olacak.

Dünyanın en büyük oyun üreticilerinden Ubisoft, son yıllarda yapay zeka sistemleri üzerine önemli araştırmalar yürütüyor. Hatta bu konuda diğer oyun firmalarıyla arasına önemli bir fark koyan stüdyo, araştırmalarıyla bilime katkı sağlayacağı La Forge şirketini duyurdu.

Yapay zekalar doğrudan endüstriyel bir fayda sağlamak için hayatımıza girse de onların gelişimini yakından görmek güzel bir deneyim oluyor. Akıllı telefon üreticileri, akıllı telefonlar için işletim sistemleri ve yazılımlar üreten dev firmalar, geleceğin teknolojilerine yapay zeka ile sarılıyorlar. Sanayi ve üretimin tanımı zaten değişirken, tüketiciler olarak bizler de hayatımızın nasıl kolaylaştırıldığına tanık oluyoruz.

Yapay zekaları yakından tanıdığımız bir alan daha var aslında: Oyunlar. Oyun sektörü bu yenilik açısından uzun yıllardır çalışan özerk bir bölge oldu. Yıllar önce FIFA 2003 oynadığımız günlerde, bilgisayar tarafından oynanan futbolcuların hareketlerini sağlayan gene yapay zekalardı.

Oyun geliştiricileri, yapay zekayı teknik bir endüstri eğilimi haline gelmeden diğer sektörlere göre çok daha iyi araştırmak zorundaydılar. Bunun için ekonomik gücü elinde bulunduran Ubisoft gibi firmalar, kendi bünyesinde yaptığı araştırmaları bilim dünyasıyla çok paylaşmadı.

Fakat teknoloji ve bilişim sistemlerinin hızlı ilerleyişi, her alanda olduğu gibi bu alana da yansıdı ve firma, yapay zekayı tamamen bilimsel amaçlarla araştıracağı La Forge kuruluşunu duyurdu.

Şirket sevilen oyun serisi Watch Dogs 2 için San Francisco’nun küçük ölçekli bir haritasını oluşturuyor. Gerçekçi bir kentsel çevre dokusunun sağlanması için, şehirdeki arabalar ve sivil insanlar yapay zeka yazılımlarına bağlanıyor. Fakat bu harita oyunculara sunulmayacak. Yapılan yazılımsal testlerin gerçekçiliği o kadar yüksek ki, örneğin arabaların yapay zeka yazılımları gerçek dünyadaki otonom araçlara uyarlanabilir. Sivil insanların hareketleri ve şehir akışı, insansı robotların kurulumunda bir pay sahibi olacaklar.

Elbette La Forge hala genç bir şirket, bu nedenle yol katetmesi için zaman geçmesi gerekiyor. Ubisoft anlaşılan o ki Watch Dogs 2 gibi önemli oyunları bu kez oyunculara değil, bilim dünyasına pazarlıyor.

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