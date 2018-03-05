Rainbow Six Siege’te Zararlı Oyuncular Uzaklaştırılacak

Ubisoft’un en sevilen oyunlarından biri olan Rainbow Six Siege, oyuncu topluluğunda ırkçı ve homofobik söylemlerde bulunan insanları oyundan uzaklaştıracak.

Ubisoft, bu hafta Rainbow Six Siege için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Oyun topluluğunun geliştiricilerinden Craig Robinson yaptığı açıklamada, ırksal ve homofobik konularda nefret ve kabul edilemeyecek türde konuşmalar yapan oyuncuların ban yiyeceğini açıkladı. Bu tarz oyuncuların Rainbow Six Siege’ten uzaklaştırılabilmesi için bazı iyileşmeler yaptıklarını belirten Robinson, oyuncunun gerçekleştirdiği eyleme göre 2 günlük cezadan sonsuza kadar çeşitli yasaklama sistemleri getireceklerini duyurdu. Oyuncular banlandığında bunu bir mesajla ileteceklerini söyleyen Robinson, bu tarz toksik insanların oyundan uzaklaştırmasının gerekliliğinden bahsetti.

“Rainbow Six Siege’te toksik insanların yönetilmesine yönelik ilk adımımız ve diğer planlarımız hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız” şeklinde açıklama yapan Robinson, nefret söylemleri dahil olmak üzere tehditkar, müstehcen, hakaret açıklamaları ve oyun kurallarına aykırı davranışlar sergileyen insanların belirli koşullar altında cezalandırılacağının altını çizdi.

Çıkışının ardından birkaç yıl geçmesine rağmen hala çevrimiçi oyuncu sayısının hala belirli bir düzeyde olması ve Ubisoft’un oyuna yeni harita, karakter gibi güncellemeler sunması, bu tarz oyuncuları da kontrol altına almaya zorluyor. Günümüzde internet altyapısının olduğu tüm oyun ve uygulamalarda bu tarz sorunlarla baş edecek bir güç olmalı. Sırf bu olayların kontrolü düzenli olarak yapılamadığı için “klavye delikanlıları” gibi bir terim ortaya çıktı. Bu sebeple Rainbow Six Siege’in yaptığı bu hamleyi yerinde buluyorum. Umarım düzgün bir sistemle, kullanıcılar suistimal edilmeden oyun topluluklarındaki zarar verici insanlar uzaklaştırılabilir.