South Park İçin Bol "Osuruklu" Bir Etkinlik!

Ubisoft, yakında çıkacak South Park oyunu için yeni bir etkinlik düzenlemeye başladı. Dünyanın dört bir köşesinde yer alan yarışmacılar, osururken çektikleri videoları Ubisoft'a gönderecek.

Ubisoft’un, yakında çıkarmaya hazırlandığı South Park için yepyeni bir etkinliği var. Etkinlik birazcık ilginç, çünkü içerisinde “osuruk” var. Fransa merkezli şirket, bugün insanlardan kendi osuruk seslerini Ubisoft’a göndermelerini istedi. ”i am the Farth” ismiyle duyurulan etkinlik kapsamında, 16 Ekim’e kadar buradaki web sitesine osurduğunuz anınızı video olarak gönderebilirsiniz.

Etkinlik sona erdiğinde geliştirici Ubisoft San Francisco, South Park Digital Studios’tan bir temsilci ve İngiliz osurma kahramanı Mr. Mathane ortaklaşa bir galip belirleyecekler. Kazanan kişi San Francisco’ya giderek filmin osuruk dublörü olacak.

Son yılların en rahatsız edici ve mükemmel videosunu yayınlayan Ubisoft, ülkemizde O Ses Türkiye ismiyle yayınlanan konseptle dalga geçmeyi ihmal etmemiş.

South Park: The Fractured But Whole, birden fazla gecikmenin ardından nihayet 17 Kasım 2017’de kesin olarak çıkış yapıyor. PS4, Xbox One ve PC için çıkacak oyunun, South Park’ın şanına yakışır bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.