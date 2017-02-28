Ubisoft'tan Avatar Evreninde Geçecek Yeni Bir Oyun Geliyor!

Ubisoft, ciddi bir yatırım ile James Cameron'un Avatar evrenini oyun dünyasına taşımaya hazırlanıyor.

Bu hafta gerçekleşen Game Developer Conference(Oyun Geliştiricileri Konferansı)'da boy gösteren Ubisoft, yeni AAA-projesini duyurdu; Avatar(AAA projeyi yüksek bütçeli oyun olarak açıklayabiliriz. Bir nevi Hollywood'daki blockbuster filmler gibi düşünülebilir).

Söz konusu yeni oyunun geçeceği yer, James Camaron'un Avatar evreninde mevcut olan Pandora gezegeni olacak. Geçtiğimiz yıl çıkan Tom Clancy's The Division'da olduğu gibi oyunun geliştiricisi Massive Entertainment, yayıncısı ise Ubisoft.

Dört yeni film ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Avatar evreni, bu filmler ile birlikte ciddi anlamda genişleyecek. Filmlerin yönetmen koltuğunda olacak James Cameron, CGI konusuna da son derece önem veren bir isim. Massive'in kendi geliştirdiği Snowdrop motoru ile, stüdyosunda tasarladığı prototip çalışmalarını görmesinin ardından bu firma ile çalışmayı kabul eden Cameron, yeni oyun konusunda da Massive'e oldukça güvenmekte.

Cameron, yaptığı açıklamada "Massive hakkında beni en fazla etkileyen şey, ekibin bu proje için tutkusu ve Snowdrop motorunun gücü oldu. Ubisoft ve Massive Entertainment ekibinin Pandora'nın güzelliğini ve tehlikesini hayata geçirmek için doğru ortaklar olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanmış.

Şu an için oyun, yolun oldukça başında. Hatta Massive tarafından oyunun geliştirilmesinde görev alacak yetenekli kişiler için pek çok iş ilanı yayınlanmış durumda.