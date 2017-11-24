Ubisoft’tan Kendi Kendine Video Oyun Oluşturan Yapay Zeka!

Lyon Üniversitesi araştırmacıları ve Ubisoft’tan yapay zeka teknolojileri sorumlusu bir ekip, video oyunların eşsiz haritalarını ve dünyalarını yaratmak için yeni bir yöntem ürettiler. Bu yapay zeka yazılımı, geleceğin oyunlarında insan eli değmeden yeni dünyalar oluşturacak.

Yapay zeka teknolojileri, oyun dünyası için yeni sayılmaz. Günümüzde tıptan astronomiye, mühendislikten arkeolojiye her alanda kullanılan yapay zeka yazılımları, oyun dünyası için fazlasıyla yüksek potansiyele sahip.

Oynadığımız modern video oyunlarının çoğunda, benzersiz dünyalarla ve son derece gerçekçi çevresel etmenlerle mücadele ediyoruz. Yazılımcılar ve oyun tasarımcıları bu dünyaları oluşturabilmek için, kalabalık ekipler halinde aylar süren proje aşamalarını atlatmak zorunda kalıyorlar.

Elbette belli kabiliyetler makine öğrenimi sistemiyle yazılımlara öğretilebiliyor. Örneğin bir ağaç yaprağının fiziksel özellikleri gibi. Ardından ağacın şekli ve doğal görünmesi için belirli sınırlamalar getirildikten sonra bu yazılım, çevresel etmenleri kendiliğinden üretiyor. Oyunları oyun yapan en büyük etmenlerden olan haritalar, böylece uzun süreler boyunca yapımcıları meşgul etmeyecekler.

Benzer bir teknolojiyi daha önceki aylarda hayata geçiren görüntü işlemcileri üreticisi Nvidia, Ubisoft’un bu teknolojisine muhtemel tek rakip. Gün geçtikçe kalabalık yapım ekiplerindeki çalışan sayısı azalacak ve mümkün olduğunca az insan girdisiyle oyunlar yaratmak mümkün olacak.

Elbette Ubisoft, Nvidia ve tüm oyun dünyası için henüz çok yeni bir gelişmeden bahsediyoruz. Oyuncuların tamamen yapay zekalar tarafından yapılmış olan haritalarda oyun oynamaları için biraz daha süre geçmesi gerekiyor. Her ne olursa olsun bu teknoloji, oyunların artık daha hızlı üretileceği anlamına geliyor.

Peki sizce oyun dünyasında çeşitlilik arttıkça ve insan kontrolü dışında gelişen oyunlarla karşılaştıkça eski tadı tekrar alabilecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz, takipte kalın.