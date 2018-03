The Crew 2’nin Çıkış Tarihi Belli Oldu

2018'de Xbox One, PlayStation 4 ve PC için yayınlanacak açık dünya yarış oyunun çıkış tarihi belli oldu.

16 Mart’ta tanıtımının yapılması beklenen yeni açık dünya yarış oyunu The Crew 2, oyunculara otomobil, uçak, motor ve tekne sürme imkanı veriyor. Ubisoft tarafından geliştirilen The Crew 2’nin oyun haritası Amerika’nın geliştiriciler tarafından revize edilmiş versiyonundan oluşuyor. Oyunu oynayacak oyuncular araçlarını tek bir tuşla değiştirerek yarışlarını zemin, su ve gökyüzüne taşıyabilecekler.

Eğer The Crew 2’ye erken erişim hakkı kazanmak istiyorsanız buradaki linkten 109.99 dolar (430 TL) The Crew 2 Motor Edition’ı satın alabilirsiniz. The Crew 2 Motor Edition yanında Ford F-150 Raptor Race Truck 2017 gibi hediyeler, özel sezon çekilişi ve plaka çıkartmalarını içeriyor. Ancak henüz incelemesi bile yapılmamış bir oyunu erken siparişle almak yerine tanıtım videolarını ve yayınlanmasını beklemek daha mantıklı bir davranış olabilir. Sonuçta 430 TL verdikten sonra geliştiricilerin oyuna olan ilgileri ve oyunun kalitesinin nasıl olacağıyla ilgili bilinmeyenler bulunuyor.

Oyun içerisinde bulunan hikaye modu’nun entrika ve ihanetlerle gelişen bir senaryosu bulunuyor. Ayrıca isteğinize bağlı olarak zamanınızı geçirebileceğiniz sokak, arazi, profesyonel ve serbest stil yarışı olmak üzere 4 farklı oyun seçeneği mevcut. Bunlardan hepsini yada birini seçmeniz tamamen size bağlı, ancak oyunun yeni seviyelerine ulaşmak için bu seçeneklerde ilerleme sağlayarak ün kazanmanız gerekiyor.

Geliştiriciler yaptıkları açıklamada Amerikan haritasının bir kısmını atıp istedikleri şeyleri koyarak ortaya oldukça zevkli bir yarış alanı çıkarttıklarını iddia ediyorlar. The Crew 2’nin beta testlerine ücretsiz olarak katılmak için buradan box One, PlayStation 4 veya Bilgisayar olmak üzere dilediğiniz platformdan kayıt yaptırabilirsiniz.