Ubisoft'un CEO'sundan PlayStation 5 Tarihi Hakkında Açıklama

Ubisoft'un CEO'su Yves Guillemot'un açıklamalarına göre, bir sonraki neslin çıkması için önümüzde zaman var.

Günümüzün en güçlü konsolları PS4 Pro ve Xbox One X’ler olarak gösteriliyor. Donanım olarak 4K’ya yakın bir performans sunan bu konsollar, hayatımıza girdiğinden beri yeni konsol arayışımız önemli ölçüde azaldı.

PS5 adı altında yeni nesil bir konsol görmek güzel olsa da şirketler henüz bu aşamaya gelmiş değil. Yanlış anlaşılmasın, teknolojik olarak rahatlıkla PS5 adı altında yeni bir konsol çıkartılabilir. Burada kafaları kurcalayan soru ise bunu yapmaya gerek olup olmadığı. Sonuçta şu an PS4 Pro ve Xbox One X’lerle çok rahat bir şekilde modern oyunlara erişim sağlayabiliyoruz. Oyun firmaları da bu konsolları rahatlıkla kullanabiliyor.

Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot’ta bu konu hakkında konuştu. Guillemot’a göre bir sonraki nesil için en azından iki yıl daha bekleyeceğiz. Guillemot, “Geçtiğimiz yıl PlayStation 4 Pro bu yıl da Xbox One X yayınlandığı için, yeni bir şey sunulmadan önce önümüzde en az iki yıl olduğunu düşünüyorum” diyerek, yeni konsolların 2019-2020 yılları arasında çıkacağını düşündüğünü belirtti.

Eski konsolların çıkış tarihine bakınca da bu süreç onaylanıyor. PS3 ile PS4 arasında 7 yıl, Xbox 360 ile Xbox One arasında ise 8 yıl gibi bir süre farkı bulunuyordu. Teknoloji bu süreçte çok daha hızlı gelişmiş olsa da, bu gelişime ayak uydurmak için konsolların da güncelleme yaşadığı bir evrede yaşıyoruz.

Guillemot ve sektörün içerisinde yer alan pek çok farklı isim, PS5 ve yeni Xbox modelinin 2-3 sene sonra çıkacağını düşünüyor. Açıkçası ben de aynı düşüncelere sahibim. Peki, sizce yeni konsolları ne zaman göreceğiz? Yorumlarınızı bekliyorum.