Ubisoft'un Resmi YouTube Hesabından Türkçe Rainbow 6 Videosu

Geçtiğimiz sene içerisinde askeri sınıflardan biri olarak Bordo Bereliler'i bünyesinde barındıracağı dedikoduları yayılan Rainbow Six: Siege 6'nın tamamen Türkçe olarak geleceği duyuruldu!

Ubisoft'un bu tip bir duyuru yapması elbette ki bizim için başlı başına güzel bir haber. Ubisoft, üstüne bunu resmi YouTube kanalı üzerinden, Türkçe bir seslendirme ve Türkiye'ye özel bir video ile duyurunca olay bizim için kaymaklı ekmek kadayıfına döndü!

Gün itibarı ile YouTube hesabından Ubisoft'u takip edenler ve Jahrein, Burak Akmenek gibi oyun dünyasıyla içli dışlı olanların isminden en az bir kere haberdar olduğu kişiler tarafından hevesle bahsedilen duyuru videosu, Türkiye'nin oyun gündemine bir anda bomba gibi düştü.

Dilerseniz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Ubisoft'un, piyasada benzeri pek az bulunan Taktiksel FPS olarak piyasaya sürdüğü ve daha ilk günden beri hem konsolda, hem de PC'de büyük beğeniyle karşılanan oyunu %100 Türkçe olarak geliyor. Bu gelişme en az okuyucularımız kadar bizi de heyecanlandırdı doğrusu.