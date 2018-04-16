Ubisoft’un Son Oyunu Far Cry 5, Korsana Yenik Düştü!

Ubisoft’un başarılı serilerinden Far Cry’ın 5. oyunu, yalnızca 19 gün içinde korsanla mücadelesini kaybetti.

27 Mart’ta piyasaya sürülmesinin ardından herkes tarafından çok beğenilen Far Cry 5, 3 haftalık korsana dayanma sürecinin ardından CPY grubuna yenik düştü. Dünya üzerinde korsana karşı en güçlü uygulama olan Denuvo’nun koruması altında olan Far Cry 5, çıkış yaptıktan sonra yalnızca 19 gün dayanabildi.

Oyunun biraz daha uzun süre korsana dayanması Ubisoft açısından daha iyi olurdu, ancak 19 gün dayanmış olması bile şirket için fena sayılmayacaktır. Ubisoft, oyunun ilk haftasında 5 milyon kopya satarak serinin maddi açıdan başarıyı yakalamasını sağladı. Oyunun 3 hafta boyunca korsana karşı dayandığını düşünürsek, en azından 10 milyon kopyanın satıldığını öngörebiliriz. Son yıllarda platformların çoğalması ve online seçeneklerin yer almasından dolayı oyuncular, orijinal oyunları tercih ediyorlar.

Korsan Grupları Uyardı

CPY, SKIDROW, Codex gibi korsan grupları, Denuvo korumasının her geçen gün daha hızlı kırılacağını açıkladılar. 19 günlük bu sürenin çok yakında daha da kısalacağını belirten ekipler, Denuvo’yu çözdüklerinin altını çiziyorlar.

Aslında Far Cry’ın 19 gün boyunca kırılamamasının ardında tek başına Denuvo yok. Denuvo’nun yanında VMProtect dahil olmak üzere 3 koruma programı bulunuyordu. Korsanlar da bu sebeple oyunun crackli versiyonunu sağlamakta zorlandılar. Bu zamana kadar hiçbir şeyin engel olmadığı gibi 3 koruma da korsan gruplarına yeterli gelmedi.