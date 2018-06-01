Ubisoft, resmi Twitter hesabından Asssassin's Creed serisinin yeni oyununu oldukça kısa ama bilgilendirici bir video ile duyurdu.

Assassin's Creed serisi şu an dünyada en çok hayranı olan serilerden biri. Assassin's Creed 3'ün oyunun yapısına tamamen ters bir coğrafyaya gitmesiyle tökezleyen seri, Black Flag ile korsan temasını güzel yakalamış ve umut vadetmişti.

Ancak bu andan sonra çıkan neredeyse bütün oyunlar hayal kırıklığı yarattı. Ta ki geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Assassin's Creed: Origins'e kadar. Seriyi hem köklerine döndüren, hem de yeni mekaniklerle nefes almasını sağlayan oyun, oldukça güzel bir deneyim sunmuştu. E3'e yaklaşırken, manidar bir tweet ile yeni oyun duyuruldu.

Evet, sizin de fark ettiğiniz gibi bu bir Spartalı tekmesi. Çok büyük bir sürpriz olmazsa oyun Antik Yunan'da ve Ege'de geçecek. Artık tek yapmamız gereken yalnızca E3 2018'i beklemek. Oyunla ilgili yeni detayları Ubisoft konferansında izleyeceğiz.