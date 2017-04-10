Üç Astronotun Dünya'ya Dönüşünü Canlı Canlı İzleyin!

İki Rus kozmonot ve bir Amerikalı astronot, uzayda geçirdikleri zorlu aylardan sonra Dünya'ya dönüyorlar. Bu dönüşle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir de ilk gerçekleşiyor.

Haftanın ilk gününe, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya dönen iki kozmonot bir astronotu izleyerek keyifle başlayın. NASA astronotu Shane Kimbrough ve Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Andrey Borisenko ISS'yi(Uluslararası Uzay İstasyonu) bir kapsül ile terk edip gezegenimizin yüzeyine üç buçuk saatlik bir yolculuk yapmayı planlamışlardı.

Üç astronot geçtiğimiz yılın Ekim ayında Uzay İstastasyonu'na doğru yola çıkmıştı. Bu hem Kimbrough hem de Borisenko için ISS'deki ikinci görevleriydi ve Ryzhikov ise ilk kez bu tür bir göreve çıkıyordu. Görevleri sırasında Kimbrough pilleri değiştirmek ve ISS'nin dışını onarmak için üç uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Böylece Kimbroug'un uzay yürüyüşü sayısı altıya yükseldi.

Mürettebatın ayrılması ISS'ye yeni bir lider atandığı anlamına geliyor. Bu sabahın erken saatlerinde Kimbrough, Uzay İstasyonu'nun komutasını NASA astronotu Peggy Whitson'a devretti. Whitson söz konusu görevi ilk kez üstlenmiyor. Whitson, ISS'nin ilk kadın komutanı olan 2008'de tarihe geçti ve şimdi de istasyona iki kez komuta eden ilk kadın oldu.