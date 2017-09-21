Üç Boeing 747 Uçağı İnternette Açık Artırmayla Satılıyor!

İnternet her gün daha garip bir yer oluyor. Bu sefer de koca koca Boeing 747 uçakları satışa sunuldu.

Çin’de bu sıralar eşine zor rastlanır bir açık artırma yaşanıyor. İflas eden bir havayolu firmasına ait 3 Boeing 747 tipi yolcu uçağı internette açık artırmaya sunuldu. Çin’in eBay’i olarak bilinen Taobao isimli sitede açık artırmaya çıkan üç uçak, 2013’ten beri hangarlarda tutulmuş, ancak hala işlevsel olarak hizmet verecek kapasitedeler.

Uçakların sahibi olan Jade Cargo International isimli firma 2013’te iflas etmiş ve mahkeme kararınca uçaklara el konulmuş. Daha önce yapılan açık artırmalarda alıcı bulamayan uçaklar, en son çare olarak internetten açık artırmaya sunuldu.

18 ila 20 milyon dolar arasında bir fiyata satılacak uçaklar, şu anda sahiplerini bekliyor. Bu uçaklardan bir tanesini satın alabilir misiniz bilemiyorum, ancak potansiyel alıcıların 20 Ekim’den önce bir miktar depozito yatırması gerekiyor. Açık artırma ise 20 Kasım’da sona erecek.

Boeing 747, dünya üzerinde yolcu taşımacılığı adı altında en çok kullanılan uçaklardan birisi. 6.089 millik menzilleri sayesinde uzun yolculuklara çıkabilen Boeing 747, 524 yolcu kapasitesine sahip. 2006 yılında Airbus A380 yolculuğa çıkana kadar dünyanın en büyük ticari uçağı olmuştur.