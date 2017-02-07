Üç Boyutlu Editor İle Sevgililer Günü Pastanı Tasarla

Sevgililer gününde sevgilinize alacağınız pastayı klasik bir pasta yerine üç boyutlu editörden tasarlayarak hazırlayabilirsiniz.

Güzel bir sevgililer günü kutlaması yapmak için hazırlık yapanlar ve sevgililerine sürpriz hazırlamak isteyenler için değerlendirebilecekleri pek çok farklı seçenek var. Bu seçenekler arasında en tatlı olanlar ise sevgililer günü pasta çeşitleridir. Sevgililer gününde sevdiğiniz kişiye özel bir pasta alarak klasik hediyelerden farklı olan bir fikir ile bütün bir gününüzün pastalar kadar tatlı geçmesini sağlayabilirsiniz. Teknolojinin hayatımıza fazlasıyla girdiği bu günlerde, bu tadı sevgilinize ve ilişkinize özel farklı pasta tasarımları yaparak katlayabilirsiniz.

Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı örneklerden biri olarak üç boyutlu pasta tasarım editörünü gösterebiliriz. Üç boyutlu pasta editörü sayesinde sevginizi hayal gücünüz ile birleştirerek sevgilinize eşsiz bir pasta tasarımı yapabilirsiniz.

Üç boyutlu pasta editörü 5 aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar, aynı mutfakta yaptığınız aşamalardan meydana geliyor. Adımlar sırasıyla istediğiniz şekilde taban ekleme, sevginizi anlatacak figür seçimi, pasta tasarımınızı renklendirecek süslemelerin eklenmesi, hislerinizi anlatan yazı veya resim ekleme ve son aşama ise tasarımızın siparişini vermek hepsi bu kadar.

Eğer son ana bıraktıysanız üç boyutlu pasta editörü ile tasarlanmış hazır pastaları da kullanabilirsiniz.

Özel Pastalar

İster üzerinde kalpler olan, ister balonlarla süslenmiş, ister adınızın yazdığı bir pasta veya şeker hamuru ile size özel süslenmiş bir pastaya kimse kayıtsız kalamaz. Sevgiliniz için yaptıracağınız sevgililer günü özel pastası ile en özel günde farklı bir hediye fikri ile sevgilinizin karşısına çıkabilirsiniz.

Özel Pasta ve Sonsuzluk Gülü Seti

Sevgiliniz için sonsuz sevginizi anlatan bir hediye almak istiyorsanız, romantik bir anlam taşıyan sonsuzluk güllerini, ilişkinize özel yaptırdığınız tasarım bir pasta tamamlayabilirsiniz. Pasta üzerindeki şirin kalplerle sevgilinize olan aşkınızı ve sevginizin hiç bitmeyeceğini de sonsuzluk gülleri ile anlatabilirsiniz..

Minik Tasarım Pastalar

Sadece sevgiliniz ve sizin için yapılmış bu minik özel tasarım pastalar ile sevgilinizi mutlu edecek şirin bir sürpriz yapabilirsiniz. Sevgilinize aldığınız hediyenin yanına bir de bu şirin pastalardan alırsanız O’ndan mutlusu olmaz. Sevgililer gününe özel tasarlanmış, kalp süslemeli, gül süslemeli, seni seviyorum yazılı veya çifte kumrular mesajı veren bu şirin pastalar, sevgililer günü için çok güzel bir hediye fikri olabilir.

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