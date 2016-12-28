Üç Boyutlu Yazıcıyla Chevrolet Motoru Üretildi

Üç boyutlu yazıcıyla üretilen şeyler arasına çalışan bir Chevrolet motoru da eklendi.

Bu zamana kadar, üç boyutlu yazıcılarla birçok şeyin yapıldığına şahit olduk. Hatta bu yapılanlar içinde evler bile bulunuyor. Otomotiv sektörü söz konusu olduğundaysa, Local Motors gibi firmalar bir aracı tamamen üç boyutlu yazıcılarla üretebiliyorlar.

Şimdi de Chevrolet Camaro’ya ait LS3 V8 motoru, üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla üretildi. Aşağıda yer alan videoda, üç boyutlu yazıcılarla üretilen motor parçalarının nasıl bir araya getirildiği ve bunun sonucunda LS3 V8 motorunun nasıl çalıştığı gözler önüne serilmiş. Motorun rulman ve bağlayıcı parçalar haricindeki tüm parçaları üç boyutlu yazıcılarla üretilmiş. Tüm motor parçaları; resimler, tamir kitapçığında yer alan diyagramlar ve internette yer alan CAD dosyalarından modellenmiş.