Yerli sinema platformu Sinemia, Recep İvedik 5 filminin izleyici kitlesini analiz etti. Peki Türk halkında en çok hangi şehir ve kimler Recep İvedik 5'i izledi?

Recep İvedik serisini birçok kişi kalitesiz komedi yaptığı gerekçesiyle eleştirse de Şahan Gökbahar'ın Recep İvedik filmleri yayınlandığı her yıl sinemada gündem yaratarak rekor kırmayı başarıyor. Peki rekortmen Recep İvedik filmini en çok kimler izledi?

Bu sorunun yanıtını merak ederek bir araştırma gerçekleştiren sinema kulübü Sinema, kendi platformunu baz alarak Recep İvedik 5'e olan ilgiyi analiz etti. Sinemia'nın yaptığı araştırmaya göre Recep İvedik 5 filmine en çok 26-35 yaş aralığındaki erkekler ilgi gösterdi. Ayrıca yine analize göre sinemaya giden her iki erkekten biri Recep İvedik 5 filmini izledi. Kadınlarda ise bu oran düşse de Sinema, sinemaya giden her üç kadından birinin Recep İvedik 5'i izlediğini söylüyor.

En fazla hangi şehirlerde bilet satıldı?

Recep İvedik 5 filmine en çok bilet satılan il İstanbul olurken İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara ve Bursa takip etti. Ayrıca yine Sinemia, Recep İvedik 5'ten sonra en fazla seyircinin dikkatini çeken filmin Logan olduğunu söylüyor.