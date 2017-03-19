Üç Galaxy S8: Mavi, Gri, Gümüş

Samsung Galaxy S8'in farklı renk seçenekleri de internete sızdı. İşte mavi, gri, gümüş Galaxy S8'ler!

Samsung'un yeni amiral gemisi bundan 10 gün sonra resmen tanıtılacak ve eğer söylentiler doğru çıkarsa market raflarında da 21 Nisan'da görebileceğiz. İnternet medyası ise resmi tanıtımdan önce her şeyi ele geçirmiş durumda. Şimdi de Samsung Galaxy S8'in renk seçenekleri ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni cihazı üç ayrı renkte görüntülendi: mavi, gri ve gümüş renkleri. İşte o fotoğraflar:

Tabii ki bu görseller ve bu renk seçenekleri, yeni amiral gemisinin sunduklarından sadece bir kısmı. Daha önce sızan görseller, cihazın bir de mor renk seçeneği olabileceğine işaret ediyordu. O habere de şuradan erişebilirsiniz:

Samsung Galaxy S8'in renk seçeneklerinden birisinin de altın olması bekleniyor. Sanıyoruz ki yeni amiral gemisinin en az 5 renk seçeneği olacağını söylemek yanlış olmaz. Ancak bu renk seçenekleri farklı pazarlarda olabilir ve bazıları ülkemizde hiç sunulmayabilir de. Bu tamamen Samsung'un kendi pazarlama politikasına bağlı.