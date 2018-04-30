Üç Kameralı iPhone X Plus'ın En Gerçekçi Konsept Tasarımı!

Dünyaca ünlü tasarımcı Martin Hajek, üç kameralı olacağı söylenen 2019 model iPhone X Plus ve yeni iPhone SE 2'nin en gerçekçi konsept tasarımlarını paylaştı. Gerçek olması halinde üç kameralı iPhone X Plus, 5x yakınlaştırma özelliği sunacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son amiral gemisi P20 Pro ile birlikte akıllı telefon endüstrisini üç arka kamera ile tanıştırmıştı. Kamera sayısının ‘iyi’ bir fotoğraf için her şey olmadığını bilenler P20 Pro’nun üç kameralı olmasından çok etkilenmese de Huawei P20 Pro, kamera performansı ile herkesi şaşırtmayı başardı.

Uzun yıllar kamera performansı ile akıllı telefon fotoğrafçılığını elinde tutan Apple da Huawei P20 Pro’nun kamera performansından etkilenmiş gibi duruyor. Apple’a yakın bazı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Cupertino merkezli şirket, 2019 yılında üç arka kameralı bir model tanıtmayı planlıyor.

Söylentilere göre 2019 yılında tanıtılacak iPhone X Plus modelinde 12 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü bir kamera bulunacak ve bu kamerada 6P lens olacak. 6P lens, 6 adet plastik lensin bir araya gelmesinden oluşuyor ve kameranın 5x yakınlaştırma yapmasına olanak sağlıyor.

Ünlü tasarımcı Martin Hajek, hem Apple hayranlarının merakla bekledikleri iPhone SE 2, hem de üç kameralı iPhone X Plus için gerçekçi bir tasarım oluşturarak bunu takipçileri ile paylaştı. Apple’ın mevcut tasarım çizgisi ile uyumlu olan tasarımlar, yeni iPhone SE 2 ve üç kameralı iPhone X Plus’a dair en yakın tasarım tahminlerini ortaya koyuyor.