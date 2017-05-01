Üç Türk Projesi NASA'ya Gidiyor!

Genç bilim insanlarımızın, bilim insanı adaylarımızın elinden çıkacak üç proje NASA'ya gönderilecek.

Ülkemizde bilim ve teknoloji adına yapılan kurumsal bazlı çalışmaların kalitesi maalesef ciddi şekilde düşüşte. Hatta bugün Fransız bilim insanları, son yıllarda adeta sosyal medyada alay konusu olan buluşlara verdiği destek ile adından söz ettiren TÜBİTAK ile olan ilişkilerini dondurduklarını açıklamıştı.

Fakat buna karşın genç nesil, çoğunlukla bireysel ya da ekip halinde yaptıkları buluşlar ve çalışmalar ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Hatta yine TÜBİTAK'ın kabul etmediği, dereceye bile sokmadığı pek çok projenin de yurt dışında adeta havada kapıldığını daha önceden de görmüştük. İşte bizleri gururlandıran projeler dahilinde sayabileceğimiz 3 önemli Türk projesi, NASA'ya gönderilmeyi bekliyor.

2013 yılından bu yana Türkiye'de düzenlenen 'NASA Uzay Uygulamaları Yarışması' dahilinde Ankara, İstanbul ve Samsun'da pek çok proje boy gösterdi. Yarışmanın temsilcisi Tunahan Liman'ın açıkladığına göre ise seçilecek 4 proje, NASA'ya gönderilecek.

NASA, gönderilen projeleri global oylamaya sunacak ve oylama sonrasında seçilen projeler, NASA bünyesinde hayata geçirilecek, projede imzası olan kişilere gerekli destek sağlanacak. İşte NASA'nın bu programına proje gönderme amaçlı yapılan yarışma dün başladı. 265 katılımcı tarafından oluşturulan grupların hazırladığı 28 proje, juri tarafından oylanarak derecelendirildi. NASA'nın belirlediği Düşün ve Yap, Dünya ve Biz, Yaklaşan Tehlike, Ekolojik Komşularımız ve Gezegensel konularında hazırlanan projeler arasından Akıllı Enerji Yönetimi Projesi birinci, Mars Toprağından Oksijen Üretimi Projesi ikinci, Çok Fonksiyonlu Giyilebilir Asistan Projesi ise üçüncü oldu.

Bakalım projeler, NASA'nın yapacağı oylamada başarı gösterebilecekler mi? Bu arada haberimizin içinde de belirttiğimiz gibi; TÜBİTAK'ın kabul etmediği, dereceye bile sokmadığı pek çok projenin de yurt dışında adeta havada kapılmakta. 'Nedir o projeler?' diye soracak olursanız da size şöyle bir video hazırlamıştık.