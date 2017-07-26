Tinder'da 3-4 ayda bir konuşmaları ile viral olan çift, bir televizyon programında buluştu. Yeni hedefleri ise Tinder'ın onların yerine ödediği enfes bir Hawaii tatili olacak.

Dünyanın en ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder’da 3 yıl boyunca birkaç ayda bir mesajlaşan çiftin haberini yapmıştık. İlk kez konuştukları 2014 yılından beri birbirlerine 3 - 4 ayda bir geri dönen ikili, geçtiğimiz günlerde John Avsec’in(erkek) mesajları sosyal medyaya taşımasının ardından viral olmuşlardı. Araya birçok ismin girip evlenmelerini söylemesi üzerine daha da fazla büyüyen bu olay, en sonunda Tinder’ın kulağına gitmiş ve uygulama, çifti Hawaii’ye gönderme kararı almıştı.

Bu iki çılgın genç, en sonunda Amerika’nın abc kanalında yayınlanan Good Morning America isimli programda tanıştılar.

İkili programın sonunda çok daha fazla rahat edebilecekleri Hawaii, Maiuu’ya doğru yola çıktılar. Hawaii’de onları bütün parası Tinder tarafından ödenmiş muhteşem bir tatil bekliyor. Biz de bu sevimli çifte sonraki yaşamlarında bol şans diliyoruz.