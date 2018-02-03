Uçağa Fazla Yakın Uçurulan Drone Korkuttu!

ABD'de havaalanına çok yakın uçurulan drone, neredeyse kötü bir kazaya sebep oluyordu.

ABD'nin Federal Havacılık Kurumu(FAA) son dönemlerde bir videoyu inceleyemeye almış durumda. ABD'nin Nevada eyaletinin, Las Vegas kentinde bulunan McCarran Uluslararası Havaalanı yakınlarında bir drone ile çekilen video, görünüşe göre havaalanlarına, 400 metreden yakın drone uçuramama kuralını oldukça korkunç bir şekilde çiğniyor.

Son dakikada uçağın gittiği yönden kaçan bir drone görüntüsü içeren videonun, ABD'li kanal "abc" tarafından yayınlansa da, kaynağı tam olarak bulunabilmiş değil. Son dönemlerde droneların yaygınlaşmasıyla birlikte, insanlar bu gibi havacılık kurallarını hiçe saysa da, FAA'nın yaptığı son çalışmaya göre, bu gibi durumlarda eğer bir şeyler ters gitse uçakta bulunan 100'lerce kişinin hayatı tehlikede olabilirdi.

Kuşlarla aynı ağırlıkta olsa da, dronelar dayanıklı metal gövdelere sahip olduklarından dolayı, uçağın pilot kabinin bulunduğu kısmın ön camına veya kanatlarına oldukça ciddi zararlar verebilir. Bu bile aslında FAA'nın ve Avrupa Birliği'nin drone'ların havaalanları yakınında uçurulmaması için neden katı kurallar konulduğunu açıklıyor. Ülkemizde de havaalanlarına 9 km'lik bir yakınlıkta şu an için drone uçurmak, ağırlığından bağımsız olarak yasak.