Uçağın İnişi ve Kalkışı Esnasında Işıkların Neden Söndürüldüğünü Biliyor musunuz?

Uçağa bindiğinizde iniş ya da kalkış esnasında kabin ışıklarının neden söndürüldüğünü hiç merak ettiniz mi? İngiliz bir pilot, bunun sebebini açıkladı.

Uçakla seyahat ettiğimizde kabin ekiplerinin bazı rutin görevleri vardır. Bunlardan bir tanesi ise uçağın inişi ve kalkışı esnasında ışıkların kapatılmasıdır. Peki bunun sebebini biliyor musunuz? İngiliz pilot Patrick Smith, söz konusu duruma açıklık getirdi.

Bunun sebebi, olası bir kaza durumuna yönelik olarak alınan önlemlerden yalnızca bir tanesi. Smith’e göre ışıklar bu esnada kapatılarak yolcuların gözlerinin karanlığa alışması sağlanıyor. Herhangi bir sebeple yaşanan güç kaybı sonrasında aniden kararan kabin, yolcuların kör olmasına varan sorunların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Söz konusu durum yaşandığında acil durum ışıklarının ve işaretlerinin daha net görülmesi, yolcularda temel bir yönelim hissini doğuruyor. İnsan gözünün karanlığa uyum sağlaması için gerekli sürenin 10 dakika olduğunu söyleyen pilot, bu sebeple ışığın karartılarak acil durum esnasındaki kısıtlı zamanın daha değerli hale getirilmesinin sağlandığını belirtiyor.

Bir başka pilot olan Chris Cook ise yapılan ‘ışık söndürme’ işleminin neden bu kadar önemli olduğunu şu cümleyle belirtiyor: ‘Birinin ışıkları kapattığında, sizden engellerle dolu bir odadan hızlı bir şekilde çıkmanızı istediğini düşünün. Çok zor olurdu değil mi? İşte ışıkların kapatılmasının sebebi bu.’