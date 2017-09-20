Uçak bileti aldıktan sonra başımıza gelen herhangi bir aksilik, biletimizin yanmasına sebep olabiliyor. Biletbayi.com, bu konuda yolcuların başının ağrımasının önüne geçecek bir oluşum gibi görünüyor.

Uçak biletinin değişimi ve iadesine ilişkin kesin şartlar, havayolu şirketine ve hizmet sınıfına bağlıdır. Bu konuyla havayolu şirketinin sitesinden bilgi alabilir veya bilet satın alırken gişeye danışabilirsiniz.

Bilet yeniden nasıl düzenlenir veya iade edilir?

Biletinizi değiştirmek ve değiştirirken de mümkün olduğunca az para kaybetmek istiyorsanız unutmamanız gereken bazı genel kurallar var.

Biletinizi başka bir tarih veya saate yeniden düzenlemek istiyorsanız bileti satın aldığınız yere (örneğin hava yolu şirketine, tur şirketine veya uçak bileti satış noktasına) mümkün olduğunca erken başvurmanız gerekir. Bazen bilet telefon veya internet üzerinden düzenlenebilirken bazen bu işlem için bile ödeme yapılması gerekebilir.

Bilet değiştirirken veya iade ederken hava yolu şirketi size paranızın tamamını iade etmeyebilir. Ayrıca her biletin değişimi veya iadesi de yapılmaz. Bu durum özellikle ucuz, örneğin kampanyayla satın alınan biletler için geçerlidir. Daha pahalı veya üst sınıf biletlerin değişimi daha kolay ve ceza kesintileri de daha azdır. Satın almadan önce iade şartlarını ve kurallarını dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. O tarih ve saate uçacağınızdan tam olarak emin değilseniz daha esnek değişim şartları olan bir bilet seçin.

Bazı durumlarda biletin değişimi, iadesinden veya yeni bir bilet almaktan daha pahalıya mal olabilir. Bu nedenle nihai bir karar vermeden önce tüm alternatifleri karşılaştırın.

Hava yolu şirketleri her bilet için iade ve değişim durumlarını ayrı değerlendirmektedir. Hastalandıysanız veya vizeniz çıkmadıysa hava yolu şirketi sırasıyla sağlık kuruluşundan veya elçilikten belge getirmenizi isteyebilir. Ceza kesintisi yapılıp yapılmayacağı hava yolu şirketinin politikasına bağlıdır.

Kaybolan bir bilet yeniden nasıl düzenlenir?

Yasalara göre hava yolu şirketleri herhangi bir sorun çıkarmadan biletleri yeniden düzenlemek zorundadır. Biletinizi kaybettiyseniz hava yolu şirketinin Müşteri Hizmetleri’ne başvurun.

İade edilen biletin ne kadarı geri ödenir?

Bilet iadesi imkanı ve para iadesi miktarı, tarife ve bilet şartlarına ve bileti neden iade etmek istediğinize bağlıdır. Yasalara göre biletin uçuştan en geç bir gün önce iade edilmesi durumunda yolcu, hizmet ücretleri hariç tüm parasını geri alır.

Uçak kalkmışsa para iadesi yapılır mı?

Uçağı kaçırdıysanız çoğu durumda para iadesi yapılmaz veya büyük miktarda bir ceza kesilerek yapılır. Bu nedenle gecikmeniz halinde en kısa sürede havayolu şirketini durumdan haberdar edin: bileti uçuşa kadar iade edebilir ve en azından paranızın bir kısmını geri alabilirsiniz.

Bazı havayolu şirketleri uçuşa geç kalmayı kayıt yaptırmamak olarak değerlendirir. Uçuşa vakit olmasına rağmen kayıt işlemi sona ermişse size herhangi bir iade yapılmayabilir. Bazı havayolu şirketleri yolcularla anlaşma yoluna gider ve kişi havaalanına hiç gelmemiş olsa bile kullanılmayan biletin ücretinin bir kısmını iade eder. Biletbayi.com'dan uçak bileti alırsanız, size sunduğu iptal iade paketi ile uçuşunuzu sürekli güven altında tutabilirsiniz.

Bilet ne kadar pahalıysa iade ihtimali de o kadar fazladır. Yasalara göre hava yolu şirketlerinin yolcunun uçağa geç kalması halinde herhangi bir ücret iade etme zorunlulukları olmasa da her hava yolu şirketi kendi politikalarına uygun şekilde hareket eder.