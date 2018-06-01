Uçak Motorları, Neden Kuyrukta ya da Kanatlarda Olurlar?

Bir nesneyi itmek için gereken gücü o nesnenin gideceği yönün tersinden vermeniz daha verimli olacaktır. Bu nedenle çoğu araba arka tekerleklerinden güç alır, uzaya fırlatılan roketlerin motorları yanlarında değil altlarındadır. Peki neden uçak motorlarının yeri olması gerekenden epey farklı?

Cam kenarından aldığınız bilet ile uçağın kanat tarafından gök yüzünü izleyip şehirleri yukarıdan seyrederek geçireceğiniz mükemmel bir yolculuk sizi bekliyor. Telefonlar kapanmadan önce fotoğraf çekip Instagram’da da paylaşmayı unutmuyorsunuz. Her şey yolunda ve yerli yerinde. Fakat kafamızı kurcalayan o soruyu tekrar hatırlayalım; neden uçak motorları kanatlarda ve kuyrukta?

Eğer ilk uçağınızı satın almak üzereyseniz, bu sorunun cevabına ihtiyacınız var. Biz de bunu düşünüp, uçak motorları hakkında hızlandırılmış bir uçak satın alma eğitimi hazırladık. Hemen aşağıda sırasıyla, kanatlardaki ve kuyruktaki motorların avantajları yer alıyor.

Kanatlarda yer alan motorlar:

Pek çok uçak üreticisi, herhangi bir arızalanma durumunda uçağa olabilecek en hızlı şekilde tedavi yöntemleri uygulamak isterler. Hava yolları da en az sorun çıkartan, sorun çıktığında ise en hızlı bakım yapan üreticilerden uçak satın alırlar. Yani teknik servis önemlidir. Motorların kanatlarda yer alması, teknik ekiplerin onlara daha kolay ulaşmalarına, daha hızlı müdahaleler yapmalarına olanak sağlar.

Diğer taraftan uçağın taşıyacağı yük cinsine göre kanatlara daha fazla ya da daha az motor takılıp çıkartılabilir. Yani arzu edilen güce göre daha çok yapısal takviye gerçekleştirilir. Bildiğiniz üzere uçakların yakıtları da kanatlarında depolanır. Böylece gövdedeki bir motora yakıt çekmek yerine hemen depo üzerindeki motora yakıt enjektesi yapılır. Bu durum, olası bir yangında güvenliği arttıran bir etmendir.

Motorların kanatlarda bulunmalarının kötü yanlarına gelirsek, otomatik olarak son yaşadığımız türbülans anına geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü motorlar kanatlarda ağırlık yaptıkları için sarsıntı miktarını da arttırıyorlar. Ayrıca yabancı cisimlere karşı birer açık hedef oldukları için daha kolay sorun yaşatabiliyorlar. Pilotlar ise uçağı yönlendirmekte çok daha zorlanıyorlar.

Kuyrukta yer alan motorlar:

Kanatlarda yer alan hemcinslerine göre kuyruktakiler, daha sessiz çalışma fırsatı sunuyorlar. Yabancı cisimlerin bu motorlara erişmesi zorlaşıyor. Ayrıca bu motorlar, pilotlara daha kolay manevra imkanı tanıyorlar.

Motorların gövdede ve kuyrukta yer almalarının dezavantajları ise gerçekten de çok masraflı olmaları ve tehlikeli ihtimalleri ortaya çıkarmaları. Olası bir arızalanmada, uçağın teknik bakım işleri son derece uzuyor. Yakıt hatları kanatlardan tüm gövdeye yayılıp arka tarafa geçtiği için, olası bir yangında motorun feda edilmesi yeterli olmuyor, yolcuların hayatı da tehlikeye giriyor.

Kısaca özetlemek gerekirse uçak motorları; güvenlik, mühendislik ve ticari açıdan olabilecek en avantajlı konumda bulunuyorlar.