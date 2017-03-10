Uçak Motorlarının İçindeki Beyaz Spiral Şekiller Neden Var?

Uçak motorlarının ortasında, spirallerin tam merkezinde dönen beyaz bir nokta olduğunu fark etmişsinizdir. Peki bunun neden orada olduğunu biliyor muydunuz? Bu beyaz spiraller hayat kurtarıyorlar.

Eğer bir defa bile uçağa bindiyseniz, uçak motorlarının içinde kıvrılan beyaz merkez noktasını görmüşsünüzdür. İkinci Dünya Savaşı'nda ilk olarak Almanlar tarafından yapıldığı söylenen ve “Spinner cone” olarak adlandırılan parçanın üzerindeki beyaz işaret amaçsızca konulmuş değil, aksine bir anlam ifade ediyor.

Beyaz Spiral Şekiller Neden Var?

Bir uçağın sağlıklı bir biçimde uçabilmesi için birçok bileşen mevcut. Pilotun uçağı uçurması ve kabin ekibinin güler yüzle yolcuları karşılaması, algımızda uçuşun temel bileşenlerini oluşturuyor, ancak durum yalnızca bundan ibaret değil. Esas önemli kısımlardan biri uçakların, uçmadan önceki hazırlanmaları. Bu da, uçakların etrafında vakit geçirmek demek.

Bir Boeing 737 motoru yerdeyken çalışıyorsa, etrafındaki 3-4 metrelik alanda olan hemen hemen her şeyi içine çeker. Bu da etrafında iş yapan biri varsa, motora çekilerek dehşet verici bir şekilde parçalanıp ölmesi demek. Bu sebeple uçuş personeli, çalışan motorlardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyor. Ancak hava limanlarında büyük miktarda gürültü olduğu için hangi motorun çalıştığını kestiremiyorlar. Beyaz spiraller de bu nedenle konuluyor. Personel, motorun dönüp dönmediğini ancak bu şekilde kestirebiliyor.

Kuşlardan Korur mu?

Bir uçak motorunun içine en ufak bir cismin kaçması dahi uçuş açısından risk oluşturuyor. Motora kuş kaçması nedeniyle defalarca uçakların düştüğü herkesin malumu. Uçuş ekibinin güvenliğini sağlayan motordaki beyaz spiral şekillerin uçağı kuşlardan da koruduğu yönünde görüş bildirenler var.

Bu konuda tartışmalar had safhada. Boeing firmasının temsilcileri, spirallerin motora kuş girmesi olayını engellediğini ileri sürüyorlar. Ancak yine Boeing’in kendi havacılık dergisi Aero Magazine’de önemli bir uçuş güvenliği pilotu, bu durumun doğru olmadığını ileri süren bir makale yayınlamıştı. Bu konuda araştırmalar devam ederken, yayınlanan çalışmalar birbiriyle pek tutarlı görünmüyorlar.