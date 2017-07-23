Ayağını Uzatan Yolcunun Fotoğrafını Çeken Kadın Viral Oldu

Lon Angeles'tan San Francisco'ya uçak yolculuğu yapan kadın, ayaklarını uzatan bir başka yolcunun fotoğrafını çekti. Bu durum internette oldukça popüler bir hale geldi.

Jessie Char, Los Angeles'taki Long Beach'den San Francisco'ya yaptığı uçuş sırasında koltuğunu gördüğünde oldukça mutlu olmuştu. Zira yandaki koltuklar boştu ve bu da oldukça rahat bir yolculuk anlamına geliyordu. Ancak "işler her zaman planlandığı gibi gitmez" lafı gerçeğe dönüştü ve rahat bir yolculuk olmadı.

Char, şu açıklamalarda bulundu:

"San Francisco'ya eve uçuyordum ve bütün sıranın kendime ait olduğunu fark ettiğimde çok heyecanlandım. Birkaç dakika sonra ise kol koyma yerlerinin açıldığına dair bir ses duydum. Herhalde menteşe gevşedi ve kendiliğinden açıldı dedim, ancak sonrasında bir ayağın, benim sıramdaki koltuğa uzandığını gördüm. Ardından ikinci ayak da geldi. Parmakları kıpır kıpırdı. Bu durum yeterince kötü değilmiş gibi ayağını uzatan kişi, parmaklarını kullanmayı seviyor olmalı ki, pencereyi açıp kapatmaya başladı. Her yolculuk yapanın bilmesi gereken bir şey vardır, eğer pencere kenarı değilseniz, pencere ile oynama hakkınız yoktur. Ama o, bunu bilmiyordu. Bu durum benim için tiksinti ve şaşkınlığın birleşimiydi"

Bu durum bizim için her ne kadar 'komik' olsa da, Char için zor olduğunu görebiliyoruz. Char, bu durumu Twitter üzerinden paylaşınca da en az 'ayaklarını uzatan yolcu' kadar komik tweetler ortaya çıktı:

1. Baş parmağını al

2. Onu ayak başparmağı ve ilk parmağı arasında dolaştır

3. Ayağını geri çekmesine izin verme

4. Artık o senin ayağındır, onu hakettin

Ben de görmek isterdim. Beynimin bunu algılaması 10 saniye kadar sürebilirdi. Sonrasında kafayı yiyebilirdim.

Ben bir şeyler söylerdim. Bir şeyler söylemek zorunda olurdum. Sen de bir şeyler söyledin, değil mi?