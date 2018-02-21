Hava Yollarının Ek Bagaj Ücretinden Kurtaran Sırt Çantası!

Uzun bir süreyle yolculuğa çıkmaya karar verdiğiniz ve bunun için de hava yolunu tercih ediyorsunuz. O halde yanınızdaki ekstra eşyalar için bir bilet parası kadar bagaj ücreti ödemeye hazır olun ya da önce bu çantalara göz atın.

Son iki yıldır işinden dolayı 60’ın üzerinde uçuş yapan Johnathan Webster, hava yolculuğunun önemli bir sorunuyla mükemmel bir şekilde başa çıktı: Bagajları için ekstra ücret ödemedi.

John ve eşi Gizem, Avrupa’daki hava alanlarından kendi ürettikleri çantalar sayesinde ücret ödemeden geçiyorlar. Sınırlı bir bütçeyle yolculuk eden kişilerin en büyük sorunu olan bagaj sınırlaması ve sıkı ücret politikaları tek bir hamleyle çözüme kavuşuyor. Webster çifti ise bu sorunlardan şikayet etmeyi bırakıp akıllıca bir yönteme başvurduktan sonra biraz daha kafayı çalıştırıp şirket açtılar.

Kurulalı henüz iki yıl olan Wool & Oak isimli şirket, geçtiğimiz günlerde yeni bir çantayı piyasaya sürdü. Temel olarak ikiye ayrılan bir sırt çantası olan bu ilginç ürün, hava alanlarındaki bagaj bölgelerinde kolayca ekstra yük geçirmenizi sağlıyor. Çünkü bu bölgelerde sırtınızdaki çantalar değil, valizleriniz tartılıyor. Kabin içine alacağınız yükün ağırlığı ise size kalmış durumda.

Normal bir sırt çantası gibi görünüyor:

Ancak çevresini saran bir fermuar sayesinde ikiye ayrılıyor:

Ortaya asıl sırt çantası ve bir de ağır yük bölgesi olan ek valiz çıkıyor:

Bu sayede tek parça halinde kabine alabildiğiniz ekstra yüke ücret ödememiş oluyorsunuz: