Uçakla Yolculuğu Trenden Daha Ucuza Getiren Zeka Küpü Adam

Thomas Church adındaki zeki bir macerasever, uçak yolculuklarını tren eziyetinden ucuz ve keyifli hale getirmenin bir yolunu buldu.

Bir İngiliz, trene binmektense özel bir jetle İngiltere'de dolaşmanın daha ucuz olduğunu kanıtladı. İngiltere vatandaşı Tom Church, tren veya otobüs sıkıntıları ile uğraşmadan özel uçakla seyahat ediyor.

Büyük Britanya ülkelerini ziyaret ederken daha ekonomik bir yöntemle günlük eziyetten kurtulmanın daha ucuz bir yolu olacağına artık inanabilirsiniz. Tren bileti fiyatları yükseldikçe, gezip dolanıp dolaşmak için başka bir alternatif düşünmek zorundasınız.

Ancak bu, seyahat halindeyken dünya ve köpeğiniz ile sorunsuzca seyahat etmeniz, çığlık atan bir bebeğin yanında sıkışık altı saat harcamak anlamına gelmiyor. 26 yaşındaki Tom, Londra'dan Newcastle'a bir tren biletinin yarısından daha düşük fiyatla özel uçakla uçtu.

Tom Church Newcastle'da

Eğer sevgili Tom trenle London King's Cross'tan saat 17:00'de yola çıksaydı, saat 19:50'ye gelmiş istediği yere gelmiş olurdu. Bunun yerine, özel pilot Watford yakınlarındaki Elstree Havaalanı'ndan aynı saatte kalktı ve 18:30'da Tom'u güvenle Kuzey'e ulaştı.

Tom, tüm bunları başarmak için Wingly adlı bir hizmet kullandı. Üstelik Bay Church, bazı arkadaşlarını ziyaret etmek için, kimlerin onu hava limanından Newcastle'e götürebileceğini sormak için sosyal medya servislerini kullandı.

Pilot Andrew Hayett'in açıklamaları ise etkileyiciydi. Andrew, "Bence bu harika bir fikir. Her şekilde Londra'dan Newcastle'a uçacaktım, yanımda bir arkadaş buldum. Kesinlikle ne uçuş planlarıma ne de organizasyona müdahale etmedi. Zaten izin vermezdim ama müthiş biriydi” ifadelerini kullandı. Bu çok sıkı saklanan bir sır olmalı zira Wingly sayesinde çok daha keyifli ve kısa yolculuklar yaşamak mümkün.