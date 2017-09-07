Uçaklarda 'Ayakta Seyahat' Dönemi Yakında Başlayabilir!

VivaColombia adındaki uygun fiyatlı hava yolu firması, uçaklarından koltukları kaldırarak bilet maliyetlerini düşürme fikrini ortaya attı.

VivaColombia adındaki hava yolu şirketi, biletlerinin fiyatlarını düşürmek için uçaklarından koltukları kaldırarak yolcuların ayakta seyahat etmeye başlamasının önünü açmayı planlıyor.

Uçak biletlerinin fiyatlarındaki artış her kesimden insanın bütçesini iyiden iyiye zorlamaya başladı. Firmaların bunu görerek iyi niyetle ya da çıkar amacıyla uçaklarında konforu azaltarak daha çok yolcuya yer açıp fiyatları aşağı çekme çabası sürüyor. Bunu hedefleyen bir havayolu firması da VivaColombia oldu. Uçaklarından koltukları kaldırmayı planladığını hedefleyen havayolu şirketi, uçak bileti fiyatlarını indirecek ve konforu dibe gömecek. Kısa süreli yolculuklar için (örnek: İzmir, İstanbul, Ankara arası) oldukça mantıklı olabileceğini düşündüğümüz bu durum, zaten kısa olan yolculuk süresince biraz rahatsızlık yaşatacak olsa da 8 saat civarı süren otobüs yolculuğunun rahatsızlığı ve vakit kaybından düşük bütçelileri, çoğunlukla öğrencileri, kurtaracaktır.

Firmanın kurucusu ve CEO’su ile yapılan röportajda: “İnsanlar uzun bir zamandır ayakta uçak yolculuğu yapmak için arayış içindeler. Bizler de bu talebi görüyoruz ve yolculuğun daha ucuz hale gelmesi için her şeyi yapmaya hazırız.” denildi.

Hava filosuna 15 yeni Airbus 320’yi ekleyecek olan uygun fiyatlı hava yolları firması, kendini Kolombiya’da gelişmekte olan turizm sektöründe öne geçirecek. Uçakların 2018 yılında kullanılmaya başlanarak ücretlere direkt bir düşüş olarak yansıyacağı biliniyor ancak koltukların kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz kesin olarak belirlenmiş değil.

Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce dikey koltuk konsepti üzerinde çalışan Airbus, bu koltuklara yolcuların “bağlanması” şeklinde bir konsept oluşturdu. 2010 yılında Ryanair CEO’su fikirle dalga geçerek şöyle sözler sarfetti: “Uçak dediğiniz şey kanatları olan bir otobüstür. Allah korusun, eğer bir uçak kazası yaşarsanız, emniyet kemeri sizi kurtaramayacak. Emniyet kemeri size sadece arabalarda gerekli.” diyerek fikirle dalga geçer gibi eğlendi.

("Standing Seat" yani ayakta koltuğu deneyen bir yolcu, ne kadar konforlu(!) bir yolculuk yaşayacağı gözlerinden anlaşılıyor.)

İşin mantıklı tarafına bakarsak, ayakta yolculuk, en kısa uçuşlarda bile tehlikeye oldukça müsait görünüyor. Her uçuşta küçük ya da büyük bir kaç türbülans uçakta sarsıntı ve irtifa kaybına neden olur, bunun gibi durumlar koltuklu “normal” uçuşlarda tehlike teşkil etmezken ayakta bir yolculuk esnasında kabinde kaotik sonuçlar doğurabilir. Bizim görüşümüzce, koltuklar yerine kabin içerisindeki eğlence araçları, ücretsiz ikramlar ya da benzeri hizmetleri kaldırarak, uçağın iç dizaynını olabildikçe minimalize ederek maliyeti düşürme yoluna gidilmesi çok daha güvenli bir fiyat düşürme politikası olacaktır.

