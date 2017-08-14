Uçaklarda bulunan düğmelerin ve kolların bir kısmı, en kötü durumlarda kullanılıyor ve pilotlar, bu düğmelere basmamayı diliyorlar.

Uçak seyahetlerinin, dünyadaki en güvenli ulaşım türlerinden biri olduğu belgelenmiş bir gerçektir. Sektör, düzenli bir biçimde kontrol ediliyor ve uçuşlarla ilgili her konuda titizlik yapılıyor. Yine de uçaklarda olabilecek kötü durumlara karşı bazı düğmeler ve kollar bulunuyor. Pilotlar, her ne kadar bunları güvence olarak görse de, düğmelere basmayı gerektirecek herhangi bir durumun yaşanmamasını diliyorlar.

İşte pilotların asla basmamayı dilediği 5 düğme ve kol:

Motor yangın kolu

Motor yangın kolu makinelere gelen yakıt akışını mekanik olarak kapatır. Böylece yangın tehlikesi ortadan kalkmış olur. Ancak işler bu kadar kolay değil, kolu çektiğiniz anda motoru ateşleyen makineleri de durduracağınız için bir nevi motor da durur. Bazı durumlarda pilot, motoru kapatmayı erteleyebilir ancak bazen belli bölgeler aşılasıya kadar risk alınır ve devam edilir. Bunu yapmak çoğu zaman güvenlidir ancak olası arızalar her zaman riskleri de beraberinde getirir.

Mecburi iniş düğmesi

Bu düğme, bir pilotun asla basmamasını umduğu bir düğmedir. Düğmeye basıldığında pilot, uçağı yumuşak bir şekilde suya indirmeye hazırlanır. Uçağın alt kısımlarındaki hava girişleri kapatılarak uçağa suyun girmesi engellenir ve uçağın batması önlenir. Bu önlem sayesinde en kötü düşüş senaryosu, mecburi inişle kurtarılmış olur. Ayrıca bu durumda uçağı hızlıca indirmek, düşüş riski olduğundan büyük önem taşır.

Uydu kodunu "7500" olarak ayarlamak

Tüm ticari uçaklar, transponder diye bilinen elektronik bir cihaz kullanarak kimliklerini tanıtmalıdır. Bu ekipman ayrıca, pilotlar tarafından belirlenen hava trafik kontrolüne ve diğer uçaklara olağandışı durumlar geliştirme konusunda çeşitli kodlar gönderebilir. 7700 kodu genel acil durumlar, 7600 kodu radyo iletişimi kaybı için kullanılır. 7500 kodu ise olası bir kaçırılma vakasında devreye sokulur.

Yolcu oksijen düğmesi

Gövdede bir açılabilecek bir delik veya sızıntı sonucu uçağın iç kısmında oksijen kaybedilmesi durumlarında bu düğme devreye sokulur. Ayrıca açılabilecek bir delik uçağın dengesini kaybetmesine neden olabileceği gibi düşüşler de yaşanabilir. Yine de olası durumlarda yapılabilecek en mantıklı hamlelerden biri yolculara oksijen maskesini vermek olacaktır.

Acil durum kolu

Hiçbir pilot, tekerlekleri açılmadan piste iniş yapmak istemez. Eğer iniş sırasında uçağın alt takımları açılmazsa bu kol devreye sokulur ve zorunlu olarak tekerlekler kullanıma sunulur. Ayrıca bazı uçaklarda bu koldan ziyade hava basınçlı güç düğmesi kullanılarak alt takımların açılması sağlanır.