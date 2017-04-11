Uçak bileti alırken istediğimiz en son seçenekler arasında orta kısımlardaki koltuklarda oturmak yer alır. İlerleyen zamanlarda bu durumun tam tersine döneceği bir koltuk tasarımı yapıldı.

Sık sık uçak yolculuğu yapanların oturmak istediği koltuklar, genelde A ya da F numaralı koltuklar olurlar -tabii bu söylediğim durum, her sırasında 6 koltuk olan uçaklar için geçerli-. Molon Labe Designs’in hazırladığı yeni uçak koltukları ise, özellikle orta koltukları ilk kez popüler bir hale getirebilir.

Geliştirilen bu koltuklarda yolcular, başlarını rahatça dayayıp uyuyabilecekler. Zira günümüz uçaklarında bunu konforlu bir şekilde yapabilmek pek de mümkün olmuyor.

Bunun dışında tasarım şirketinin hazırladığı bu koltuklar, cam ve koridor kenarındaki koltuklara nazaran biraz daha geride bulunuyorlar. Koridor ve cam kenarındaki koltukların arkalarında 15 inçlik ekran bulunurken, orta kısımdaki koltukların arkasında 18 inçlik ekran yer alıyor. Bu da yolculuğun daha geniş bir ekran deneyimiyle gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Bu sistem, mevcut uçaklara entegre edilir mi bununla ilgili bir bilgi yok. Fakat yeni nesil uçaklarda bu koltuk tipinin olacağını söylemek çok da ütopik olmayacaktır. Yani nefret ettiğimiz o orta koltuklar, ileride birçoğumuzun birinci tercihi haline gelebilirler.