Uçaklarda neden beyaz rengin tercih edildiğini hiç düşündünüz mü? İşte, karşınızda çoğu hava yolu şirketinin uçaklarda beyaz rengi tercih etmesinin nedenleri!

Dikkat ettiyseniz çoğu hava yolları şirketi, uçaklarında ağırlık olarak beyaz rengi tercih ederler. Yayınlanan bir raporda uçaklarda neden beyaz rengin tercih edildiğinin en büyük nedenleri gün yüzüne çıktı. Bu rapora göre, uçakların beyaz olmasının üç ana sebebi bulunuyor. İşte uçakların beyaz olmasının en önemli üç nedeni:

Uçağın gövdesindeki çatlak, kırık çiziklerin bir bakışta direkt olarak tespit edilebilmesi,

Diğer renk seçeneklerine göre daha az maaliyetli olması,

Oldukça fazla ısı avantajı sağlaması.

Yukarıda bahsetiğimiz maddeleri detaylandıracak olursak beyaz, diğer renklere kıyasla daha iyi yansıtıcı olarak bilinmekte. Bu nedenle kendine gelen ısıyı aynı şekilde geri yanıstan beyaz, sıcak iklimlerde de uçağın hızlı bir şekilde soğutulmasına yardımcı oluyor. Ayrıca beyaz rengi ısıyı geri yansıttığından dolayı uçuşu tehlikeleye sokacak kadar genleşmez, bu da güvenli uçuş için en çok tercih edilen renk olmasını sağlamıştır.

Uçağı beyaz renge boyamanın diğer renk seçeneklerine göre daha az maaliyetli olduğunu söylebiliriz. Rapora göre uçağın boyanması, ortalama olarak 2 ila 7 gün sürer. Yapılan boyama işleminden sonra 100 kg bir ağırlığı daha sırtlayan uçak, doğal olarak da uçuş masraflarını arttırır. Şunu belirtmek gerekiyor ki renkli uçaklar, beyaz uçaklara göre daha ucuza satılır. Bunun en büyük nedeni ise satın alınan uçağın satın alınan şirket tarafından kendi renklerine boyanması, ortaya çıkan ek masraflardan dolayı fiyatının düşmesini sağlar.

Son olarak ise uçaklarda düzenli olarak kırık, çatlak ve çizik kontolü yapılır. Rutin olarak yapılan bu işlem sırasında, uçaktaki hasarların daha rahat görülmesi için çoğu hava yolu şirketi beyaz rengini uçaklarında tercih eder. Uçak dışında oluşabilecek her türlü durumu çok rahat bir şekilde belli eden beyaz rengin oldukça fazla avantajı vardır.

Örneğin gece seyir halindeyken talihsiz bir şekilde denizin veya okyanusun masmavi sularına düşen bir uçak, gece yapılan arama kurtarma çalışmalarında diğer renklere göre daha kolay tespit edilir. Bahsettiğimiz bu üç ana nedenden dolayı uçaklarda beyaz rengi daha çok tercih ettiğine şahit olmuş olduk. Tabii her şirket beyaz rengi kullancak diye bir zorunluluk da yok. Aşağıda bu firmaları incelebilirsiniz.

Air Tahiti Nui

Siberia S7 Airlines

Air Jamaica



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