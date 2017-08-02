Uçaklarda İsmi Geçen 'Jim Wilson', Gerçekte Ne Anlama Geliyor?

Belki daha önce duydunuz belki de ilk defa duyuyorsunuz. Bindiğiniz uçakta Jim Wilson'nın olmasının ne anlama geliyor hiç düşündünüz mü?

Uçağa binmek herkese keyif vermeyebilir, hatta bazıları için korkunç bir deneyimdir.

Havayolu şirketleri, her yıl milyonlarca yolcuyla birlikte binlerce de cenaze taşır. Yaşayan insanların aksine ölülerin isminin hepsi aynıdır: Jim Wilson.

Bazı kişiler uçakta ceset olmasından hoşlanmayabilirler ve bu çok da anormal değildir. Bu nedenle uçuş personeli, cenaze görevlileri ve diğer görevliler dışında kimsenin bunu bilmemesi için bu kod adı kullanılmaktadır.

Bu kod evrensel değildir. İlk olarak American Airlines bu kodu kullandı ve çoğu hava yolu benimseyerek bu kodu kullanmaya başladı. Kod, cenazelerin üzerine konulduğu Jim Wilson tepsilerinden geliyor.

Her ne kadar bazıları için ürpertici gelsede cenazelerin nakledilmesi oldukça önemlidir. Günümüz şartlarında pek çok insan anayurdundan uzakta yaşıyor. Öldüklerinde cenazelerinin yeniden evlerine nakledilmesi gerekmektedir. Her yıl yaklaşık 50 bin cenaze havayolları ile taşınıyor.

Avrupa'nın en büyük uluslararası havaalanlarından biri olan Amsterdam Schiphol Havaalanı her yıl 2000 cenazeye durak oluyor, bu nedenle havaalanına bir morg yapılması düşünülüyor.

Eğer cenaze nakliyatları, sizi uçak yolculukları konusunda tedirgin ettiyse şunu bilmelisiniz ki kısa mesafe uçuşlarında çok nadiren cenaze taşınıyor. Ancak uzak mesafeli bir uçuş yapıyorsanız, muhtemelen bir Jim Wilson da uçağınızda bulunuyordur.